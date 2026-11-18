Nvidia-Call: 75 Prozent Wachstum angepeilt – SEC prüft mögliche Irreführung
Huang bekommt eine Absage
Nvidia erhöht im Analystencall das Wachstumsziel auf 75 Prozent und weist Huang zurück. Kress äußert sich zu milliardenschweren Zusagen. Doch die SEC prüft laut einem Medienbericht eine mögliche Irreführung von Anlegern.
Mehr Wachstum, Rückhalt der Partner und keine Rückkehr von Jensen Huang: Nvidias erster Analysten-Call unter Interimschefin Colette Kress liefert klare Ansagen. Die Aktie legte nachbörslich zeitweise fast fünf Prozent zu.
75 Prozent Wachstum – Analysten haken nach
Auf Nachfrage von Morgan-Stanley-Analyst Joseph Moore nannte Kress höhere Nachfrage und zusätzliche Lieferkapazitäten. Für das Geschäftsjahr 2028 erwartet sie nun rund 75 statt 70 Prozent Umsatzwachstum.
Kunden, Lieferanten und Partner stünden hinter Nvidia, sagte Kress. Vertreter des Auftragsfertigers TSMC seien diese Woche zu Besuch gewesen. Im Geschäft gelte: "Business as usual".
Klare Absage an Huang
Im Call erteilte Verwaltungsratschef Harvey Jones einer Rückkehr Huangs als CEO eine Absage. Fragen zum Rücktritt und zur internen Untersuchung wollte Nvidia nicht beantworten.
32 Milliarden US-Dollar im Fokus!
Bei den spezialisierten KI-Cloudanbietern betonte Kress Disziplin: Zusagen über 32 Milliarden US-Dollar greifen nur bei gesicherter Finanzierung und betriebsbereiten Kapazitäten. Eine neue Geschäftspolitik sei das nicht, stellte sie im Call klar.
SEC prüft mögliche Irreführung
Die US-Börsenaufsicht SEC ermittelt laut Wall Street Journal zivilrechtlich gegen Nvidia. Geprüft werde, ob Veröffentlichungen Anleger irregeführt haben. Der Umfang ist unklar; die Behörde lehnte eine Stellungnahme ab.
Im Vorjahr stellte Nvidia den gesonderten Ausweis seiner Singapur-Umsätze ein. Dort sitzt Partner Megaspeed, gegen den US-Behörden wegen möglicher Exportverstöße ermitteln. Ob die Änderung Teil der SEC-Prüfung ist, ist unbekannt.
Rekordzahlen mit Margenrisiko?
Der Quartalsumsatz stieg um 103 Prozent auf 115,8 Milliarden US-Dollar, während 109,33 Milliarden erwartet worden waren. Für das laufende Quartal wird eine Bruttomarge von 71 bis 72 Prozent erwartet, nach zuletzt 74,8 Prozent.
Fazit:
Im Call setzt Kress auf Kontinuität und Wachstum. Die berichtete SEC-Prüfung sowie sinkende Margen bergen jedoch weiterhin Risiken für Anleger. Anleger können erst einmal aufatmen. Nvidia belebt den KI-Trade neu.
Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Podcast "Börse, Baby!"