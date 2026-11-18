Mehr Wachstum, Rückhalt der Partner und keine Rückkehr von Jensen Huang: Nvidias erster Analysten-Call unter Interimschefin Colette Kress liefert klare Ansagen. Die Aktie legte nachbörslich zeitweise fast fünf Prozent zu.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Auf Nachfrage von Morgan-Stanley-Analyst Joseph Moore nannte Kress höhere Nachfrage und zusätzliche Lieferkapazitäten. Für das Geschäftsjahr 2028 erwartet sie nun rund 75 statt 70 Prozent Umsatzwachstum.

Kunden, Lieferanten und Partner stünden hinter Nvidia, sagte Kress. Vertreter des Auftragsfertigers TSMC seien diese Woche zu Besuch gewesen. Im Geschäft gelte: "Business as usual".

Klare Absage an Huang

Im Call erteilte Verwaltungsratschef Harvey Jones einer Rückkehr Huangs als CEO eine Absage. Fragen zum Rücktritt und zur internen Untersuchung wollte Nvidia nicht beantworten.

32 Milliarden US-Dollar im Fokus!

Bei den spezialisierten KI-Cloudanbietern betonte Kress Disziplin: Zusagen über 32 Milliarden US-Dollar greifen nur bei gesicherter Finanzierung und betriebsbereiten Kapazitäten. Eine neue Geschäftspolitik sei das nicht, stellte sie im Call klar.

SEC prüft mögliche Irreführung

Die US-Börsenaufsicht SEC ermittelt laut Wall Street Journal zivilrechtlich gegen Nvidia. Geprüft werde, ob Veröffentlichungen Anleger irregeführt haben. Der Umfang ist unklar; die Behörde lehnte eine Stellungnahme ab.

Im Vorjahr stellte Nvidia den gesonderten Ausweis seiner Singapur-Umsätze ein. Dort sitzt Partner Megaspeed, gegen den US-Behörden wegen möglicher Exportverstöße ermitteln. Ob die Änderung Teil der SEC-Prüfung ist, ist unbekannt.

Rekordzahlen mit Margenrisiko?

Der Quartalsumsatz stieg um 103 Prozent auf 115,8 Milliarden US-Dollar, während 109,33 Milliarden erwartet worden waren. Für das laufende Quartal wird eine Bruttomarge von 71 bis 72 Prozent erwartet, nach zuletzt 74,8 Prozent.

Fazit:

Im Call setzt Kress auf Kontinuität und Wachstum. Die berichtete SEC-Prüfung sowie sinkende Margen bergen jedoch weiterhin Risiken für Anleger. Anleger können erst einmal aufatmen. Nvidia belebt den KI-Trade neu.

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Ferdinand Hammer

Redakteur für Nachrichten Mehr anzeigen Ferdinand Hammer schreibt seit 2017 für die Redaktion von wallstreetONLINE. Zuvor war er unter anderem für das Forum Nachhaltige Geldanlagen (FNG) tätig. Sein besonderes Interesse gilt ESG-Investments und US-Tech-Aktien. Als Early Adopter von Elektrofahrzeugen schreibt er häufig über E-Auto-Aktien und testet gelegentlich auch batterieelektrische Fahrzeuge. Mehr anzeigen wallstreetONLINE Redaktion 0 Follower Autor folgen Mehr anzeigen Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema! Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich. Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger. Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können. Mehr anzeigen RSS-Feed abonnieren

Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion

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