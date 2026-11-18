Swiss Prime Site Solutions Investment Fund (SPSS IF) Commercial: Rekord!
Rekordrendite, kräftiges Portfoliowachstum und weniger Emissionen: Der Immobilienfonds blickt auf ein starkes Geschäftsjahr 2025/2026 zurück – gekrönt vom erfolgreichen Börsengang an der SIX.
- Die Anlagerendite erreichte im Geschäftsjahr 2025/2026 mit 6,44 % den höchsten Wert seit Lancierung; die Ausschüttung lag bei CHF 4.90 je Anteil und übertraf das Dividendenziel.
- Das Immobilienportfolio wuchs durch fünf Akquisitionen um 35 % auf CHF 623 Mio. und umfasst nun 22 Liegenschaften; die Region Zürich ist mit 33 % die grösste Allokation.
- Die durchschnittliche Restlaufzeit der Mietverträge (WAULT) stieg von 5,4 auf 6,5 Jahre; die Mietzinseinnahmen nahmen um 7,3 % auf CHF 25,6 Mio. zu.
- Die CO₂e-Emissionsintensität sank gegenüber dem Vorjahr um 18 %, der Anteil erneuerbarer Energien stieg auf 59 %; das GRESB-Rating von vier Sternen wurde bestätigt.
- Die Fremdfinanzierungsquote verringerte sich auf 24,8 %, während sich die durchschnittliche Restlaufzeit der Fremdfinanzierung auf 1,7 Jahre verlängerte.
- Der Fonds wurde am 9. Dezember 2025 erfolgreich an der SIX kotiert; seit Lancierung erzielte er 29 % Performance und übertraf den Index um 16,7 Prozentpunkte.
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