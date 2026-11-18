Swiss Prime Site Solutions Investment Fund (SPSS IF) Commercial: Rekord! 113 0 Kommentare

Rekordrendite, kräftiges Portfoliowachstum und weniger Emissionen: Der Immobilienfonds blickt auf ein starkes Geschäftsjahr 2025/2026 zurück – gekrönt vom erfolgreichen Börsengang an der SIX.

Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.



Verfasst von wO Newsflash

wallstreetONLINE bei Google bevorzugen. Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen