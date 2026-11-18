FRANKFURT, Deutschland, 18. November 2026 /PRNewswire/ -- CJ BIO, ein führender globaler Anbieter von Bio-Lösungen, hat seine Teilnahme an der Food Ingredients Europe (Fi Europe) 2026 bekannt gegeben, die vom 17. bis 19. November auf der Messe Frankfurt stattfindet. CJ BIO ist am Stand 42G4 zu finden. CJ BIO präsentiert seinen Messestand als „Geschmacks- und Ernährungslabor" und stellt dort Bioprozesslösungen vor, die Herstellern dabei helfen, genussvollen Geschmack mit reineren und gesünderen Produktprofilen zu verbinden.

Unter dem Motto „Mehr von dem, was Sie wollen, weniger von dem, was Sie nicht wollen" präsentiert CJ BIO Clean-Label-Lösungen, die für ein intensives Geschmackserlebnis und anhaltende, herzhafte Geschmacksnoten sorgen, sowie trendgerechte Ernährungslösungen für spezifische Ernährungsbedürfnisse.

Im Mittelpunkt der Präsentation steht die Weltpremiere von TasteNrich Harmony KOKU, einer neuen Clean-Label-Lösung für herzhafte Speisen.

Intensive Fülle und anhaltender Nachgeschmack: TasteNrich Harmony KOKU

Der Geschmack bleibt der entscheidende Faktor für einen erneuten Kauf, doch die Reduzierung von Salz, Fett oder tierischen Zutaten führt oft dazu, dass Produkte ein hohles Mundgefühl und einen unausgewogenen Geschmack aufweisen.

TasteNrich Harmony KOKU wird durch natürliche Fermentation ohne künstliche Zusatzstoffe hergestellt und bietet:

Vollmundigkeit: Ein reichhaltiges, rundes, den Gaumen auskleidendes Mundgefühl.

Ein reichhaltiges, rundes, den Gaumen auskleidendes Mundgefühl. Schmackhafte Tiefe: Vollmundiges, ausgewogenes Umami ohne scharfe Nuancen

Vollmundiges, ausgewogenes Umami ohne scharfe Nuancen Langanhaltender Nachgeschmack: Herzhafter Geschmack, der lange anhält.

Es eignet sich sowohl für leichte, ausgewogene Rezepturen als auch für herzhafte Gerichte wie Eintöpfe, Saucen, Bratensoßen und pflanzliche Alternativen.

Auf globale Veränderungen reagieren: Geschmack & Nährwert

Der Stand ist in zwei Zonen unterteilt, die wichtige globale Food-Trends widerspiegeln:

Geschmackszone: Clean-Label-Lösungen zur Umami-Verstärkung, Natriumreduktion und Maskierung von Fehlnoten, im Einklang mit den HFSS-Vorschriften (hoher Fett-, Zucker- und Salzgehalt) und den Trends zur Reduzierung ultraverarbeiteter Lebensmittel (UPF).

Clean-Label-Lösungen zur Umami-Verstärkung, Natriumreduktion und Maskierung von Fehlnoten, im Einklang mit den HFSS-Vorschriften (hoher Fett-, Zucker- und Salzgehalt) und den Trends zur Reduzierung ultraverarbeiteter Lebensmittel (UPF). Ernährungszone: Spezielle Wellness-Lösungen für bestimmte Erkrankungen, einschließlich Unterstützung bei Post-GLP-1-Diäten, sowie die Einführung eines neuen funktionellen Inhaltsstoffs auf Basis von schwarzem Ginseng.

„Moderne Lebensmittelentwickler stehen vor der schwierigen Aufgabe, sauberere und gesündere Rezepturen zu entwickeln, ohne dabei Kompromisse beim Geschmackserlebnis einzugehen", sagte ein Vertreter von CJ BIO. „Wir freuen uns darauf, gemeinsam mit globalen Konsumgüterherstellern mit TasteNrich Harmony KOKU und unserem erweiterten Ernährungsportfolio die Zukunft der Lebensmittel zu gestalten."

Für Musteranfragen oder zur Vereinbarung eines Termins besuchen Sie den Stand 42G4 oder kontaktieren Sie das CJ BIO-Team.

https://cjbio.net/fie2026_meeting

View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/news-releases/cj-bio-prasentiert-auf-der-fi-europe-2026-geschmacks--und-ernahrungsinnovationen-der-nachsten-generation-und-enthullt-tastenrich-harmony-koku-302940743.html