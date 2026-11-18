Pfisterer Holding: Profitables Wachstum, mehr Kapazität für die Zukunft
PFISTERER auf Wachstumskurs: Mehr Umsatz, höhere Margen und ein Rekordauftragsbestand stärken den Ausblick. Zugleich investiert das Unternehmen kräftig in die Zukunft.
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- In den ersten neun Monaten 2026 stieg der Umsatz um 17,5 % auf 383,9 Mio. Euro; das bereinigte EBITDA legte um 21,3 % auf 74,1 Mio. Euro zu.
- Die bereinigte EBITDA-Marge verbesserte sich auf 19,3 % (Vorjahr: 18,7 %); die Book-to-Bill-Ratio lag mit 1,06 weiterhin über 1,0.
- Der Auftragsbestand erreichte mit 355,6 Mio. Euro einen Rekordwert und bietet hohe Umsatzvisibilität bis weit ins Jahr 2027.
- PFISTERER erhöhte die Investitionen um 61 % auf 40,8 Mio. Euro. Dazu zählen ein neues Industrieareal in Kadaň und ein HVDC-Qualifizierungszentrum in Winterbach, dessen Inbetriebnahme für das erste Halbjahr 2027 geplant ist.
- Für 2026 erwartet das Unternehmen den Umsatz in der oberen Hälfte der bisherigen Prognosespanne sowie einen Auftragseingang auf Vorjahresniveau und eine Book-to-Bill-Ratio über 1,0.
- Bis 2030 strebt PFISTERER einen Jahresumsatz von 800 bis 900 Mio. Euro und eine bereinigte EBITDA-Marge im hohen Zehnprozent- bis niedrigen Zwanzigprozentbereich an.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsmitteilung (Stichtag Q3), bei Pfisterer Holding ist am 18.11.2026.
Der Kurs von Pfisterer Holding lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 61,70EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +1,44 % im
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26 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 62,25EUR das entspricht einem Plus von +0,89 % seit der Veröffentlichung.
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