DEUTSCHLAND: - VERLUSTE - Seit dem Rekord aus der Vorwoche steckt der Dax in einer Korrektur fest. Vor allem an Techwerten mit KI-Bezug haben Anleger jüngst das Interesse eher verloren. Der Leitindex steuert am Mittwoch selbst nach starken Nvidia-Zahlen auf einen etwas schwächeren Auftakt zu. Die Indikation des Brokers IG lag zwei Stunden vor der Eröffnung des Xetra-Handels 0,2 Prozent tiefer bei rund 26.000 Punkten. Nach der jüngsten Bestmarke von gut 27.000 Punkten richten Anleger die Blicke nun wieder auf die darunterliegende Tausenderschwelle. In Asien reagierten die Börsen über Nacht durchwachsen auf die Nvidia-Neuigkeiten. Insgesamt müssen Anleger abwägen, ob die aktuellen Erkenntnisse ausreichen, um den Rückzug aus dem KI-Sektor umzukehren. Marktexperte Thomas Altmann von QC Partners sieht einen vielleicht "kleinen Schritt zu einer Minderung der Tech-Sorgen". Die Augen der Anleger richten sich nun bereits auf den Börsengang von Anthropic an diesem Donnerstag und das Dreiertreffen von US-Präsident Donald Trump, Chinas Staatschef Xi Jinping und Russlands Staatsoberhaupt Wladimir Putin./tih/mis

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

USA: - VERLUSTE - Die US-Börsen haben am Dienstag weitere Kursverluste erlitten. Vor den Nvidia-Geschäftszahlen hielt die Unsicherheit bei den Anlegern an. Zudem steht mit dem Börsengang von Anthropic voraussichtlich an diesem Donnerstag ein weiteres wichtiges Ereignis im Technologiesektor bevor. Der Leitindex Dow Jones Industrial schloss 1,64 Prozent tiefer bei 50.759,42 Punkten, womit er über seinem Anfang Oktober erreichten Zwischentief blieb. Halt gab ihm die 200-Tage-Linie. Auch der marktbreite S&P 500 fing sich an der für den langfristigen Trend wichtigen Trendlinie und verlor letztlich 1,03 Prozent auf 7.340,53 Zähler. Der zuletzt gebeutelte, technologielastige Nasdaq 100 schloss lediglich 0,72 Prozent tiefer bei 27.001,79 Punkten. Damit blieb er aber klar unter der 200-Tage-Linie, nachdem er zeitweise auch unter seinen vor knapp zwei Wochen erreichten tiefsten Stand seit April abgerutscht war.

ASIEN: - DURCHWACHSEN - Die Anleger an den Börsen Asiens mussten am Mittwoch die aktuellen Geschäftszahlen des KI-Chipkonzerns Nvidia verdauen. Zudem richten sich die Blicke bereits auf den Börsengang des KI-Riesen Anthropic sowie den Dreiergipfel von US-Präsident Donald Trump, Chinas Staatschef Xi Jinping und Russlands Staatsoberhaupt Wladimir Putin in der südchinesischen Metropole Shenzhen an diesem Donnerstag. Der japanische Leitindex Nikkei 225 stieg kurz vor dem Handelsende um 0,4 Prozent, der südkoreanische Kospi um 1,7 Prozent. In China fiel der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Festland-Werten hingegen zuletzt um 0,1 Prozent und der Hang-Seng-Index in Hongkong sank um 1,1 Prozent nach.

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DAX 26.045,37 -2,08% XDAX 26.052,18 -1,69% EuroSTOXX 50 6.212,11 -2,15% Stoxx50 5.400,70 -1,98%

DJIA 50.759,42 -1,64% S&P 500 7.340,53 -1,03% NASDAQ 100 27.001,78 -0,72% °



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RENTEN:



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Bund-Future 122,14 0,12% °



DEVISEN:



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Euro/USD 1,0981 -0,22% USD/Yen 159,25 -0,05% Euro/Yen 174,89 -0,27% °



BITCOIN:



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Bitcoin 64.587 -0,45% (USD, Bitstamp)

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ROHÖL:



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Brent 92,39 -0,75 USD WTI 83,51 -1,14 USD °



/mis



Zusätzliche Unternehmensinformationen zur NVIDIA Aktie Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,44 % und einem Kurs von 155,5 auf Nasdaq (18. November 2026, 02:00 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der NVIDIA Aktie um +0,60 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -30,26 %. Die Marktkapitalisierung von NVIDIA bezifferte sich zuletzt auf 3,38 Bil.. NVIDIA zahlte zuletzt (2027) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,6400 %. Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 222,00USD. Von den letzten 5 Analysten der NVIDIA Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 200,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 250,00USD was eine Bandbreite von +32,49 %/+65,61 % bedeutet.



