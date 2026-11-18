Koalition beschließt Stromsteuer-Senkung - vorerst nur 2027
Für Sie zusammengefasst
- Union und SPD vereinbaren eine Stromsteuersenkung
- Die Senkung gilt für alle Stromverbraucher
- Finanzierung steht zunächst nur für 2027
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BERLIN (dpa-AFX) - Die Spitzen von Union und SPD haben sich nach mehreren gescheiterten Versuchen auf eine Senkung der Stromsteuer für alle Verbraucher geeinigt. Die Finanzierung steht zunächst allerdings nur für das Jahr 2027, wie die Koalitionspartner am Morgen mitteilten./tam/DP/mis