Goldman belässt Nvidia auf 'Buy' - Ziel 220 Dollar
ANALYSE-FLASH
- Goldman Sachs belässt Nvidia weiter auf Buy
- Nvidias Ausblick fällt trotz Unsicherheiten stark aus
- Nvidia balanciert Aktionärsrenditen und Ökosystemstärkung
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Nvidia mit einem Kursziel von 220 US-Dollar auf "Buy" belassen. Der Ausblick sei trotz aller Unsicherheiten stark ausgefallen, schrieb James Schneider in seiner am Mittwoch vorliegenden Reaktion auf den Quartalsbericht. Der KI?Konzern strebe weiter nach einer guten Balance zwischen Aktionärsrenditen und der Stärkung des eigenen Ökosystems aus Partnern und Kunden. Schneider sieht das Anlegervertrauen durch die Signale etwas gestärkt./ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.11.2026 / 21:02 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur NVIDIA Aktie
Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,44 % und einem Kurs von 155,5 auf Nasdaq (18. November 2026, 02:00 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der NVIDIA Aktie um +0,60 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -30,26 %.
Die Marktkapitalisierung von NVIDIA bezifferte sich zuletzt auf 3,38 Bil..
NVIDIA zahlte zuletzt (2027) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,6400 %.
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 222,00USD. Von den letzten 5 Analysten der NVIDIA Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 200,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 250,00USD was eine Bandbreite von +32,49 %/+65,61 % bedeutet.
Analyst: Goldman Sachs
Kursziel: 220 US-Dollar
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Der Knackpunkt ist China und wie NVIDIA mal laut gedacht seine Zahlen schlicht frisiert hat! China Verkäufe sind in den Zahlen gar nicht enthalten, wurde jahrelang so kommuniziert. Wir verkaufen nichts nach China und daher weisen wir China nicht aus. Super Zahlen und alles ohne China? Jetzt kommt raus, ein bedeutender Teil der Verkäufe gingen wahrscheinlich über Südostasien doch nach China. 1. also basiert das gesamte Wachstum eben nicht ausgeklammert von China und 2. kündigen die usa an alle Schlupflöcher nach China dicht zu machen. Bedeutet jetzt was? Umsatzeinbruch? Gewinneinbruch? Absatzprobleme? Wie hoch war die Südostasien Connection nach China für NVIDIA umgerechnet in Dollar? Gleichzeitig wird bekannt, dass NVIDIA seit Monaten darüber nachdenkt die Förderung von Cloudanbietern einzuschränken, da die Nachfrage zurückgehen könnte. Just in dem Moment veröffentlichen heute die Analysten und senken das KI Investment für die nächsten 5 Jahre um verrückte 1/3. nicht mal mehr 1 Billion sollen es plötzlich sein die in neue KI Infrastruktur investiert werden soll laut Prognosen. Die Frage ist mittlerweile, ob NVIDIA überhaupt neue Prognosen herausgeben wird oder kann. Wenn nicht dann sind die 100$ in Gefahr. Entweder kann NVIDIA den Anteil beziffern der nach China ging oder nicht. Gewollt oder ungewollt ist das der Elefant im Raum, welchen Anteil an den China freien Zahlen hatte China bisher wirklich?
Und die Übergangs CEO wird sicher nicht die Nachfolgerin. Das wäre ein Grund für einen Kurs unter 100$. Vorstand für einen Bereich sein ist etwas völlig anderes als den gesamten Konzern zu leiten. Die Frau hat in der Vergangenheit bereits gezeigt, dass sie es nicht kann.
Die Probleme liegen überall aber sicher nicht da ob er 2 oder 20 Affären hatte.
Dirk Müller, Mr. Dax sagte kaufen. Für mich ein eindeutiges, klares Signal, die Finger weg zu lassen ;-)