Zu den spannendsten Zielen gehören der Trend El Mezquite, die Main Zone und ein ungebohrter Erzganggürtel im North Block; bei sieben der dreizehn Zielgebiete fanden noch nie Bohrungen statt

Hermosillo, Mexico / 18. November 2026 / IRW-Press / Tocvan Ventures Corp. (das „Unternehmen“ oder „Tocvan“) (CSE: TOC) (OTCQB: TCVNF) (WKN: TV3/A2PE64) freut sich, über den aktuellen Stand seiner Prüfung der konzessionsweiten Bodenprobenahmen auf seinem zu 100 % unternehmenseigenen Gold-Silber-Projekt Gran Pilar im mexikanischen Sonora und die daraus abgeleitete Gruppe von vorrangigen Goldzielgebieten zu informieren. Diese Prüfung umfasst 3.248 lokalisierte Bodenproben, und zwar 2.840 Proben, die Tocvan in den Jahren 2024 und 2026 gewonnen und auf Goldspuren sowie eine Reihe mehrerer Elemente analysiert hatte, sowie 408 historische Bodenproben. Damit wurde das Bodenprogramm 2026 im North Block zum ersten Mal in diesen Datensatz integriert. Die Bodenergebnisse wurden dann mit den Daten aus den geologischen Kartierungen, obertägigen Gesteinsprobenahmen und der drohnengestützten Vermessung der Magnetfeldstärke durch das Unternehmen zusammengeführt, um Goldziele auf dem gesamten Konzessionsgebiet abzugrenzen und zu priorisieren (Abbildungen 1 bis 3). Die Bodenprobenahmen halten weiterhin im North Block und im South Block an.

Highlights

Weitverbreitete hochgradige Gold-in-Boden-Werte: 510 der 3.248 Bodenproben (15,7 %) enthielten 50 ppb Au oder mehr, 225 (6,9 %) 100 ppb Au oder mehr und 12 gar 1 g/t Au oder mehr.

12 vorrangige Goldzielgebiete: Die Zusammenführung der Werte für Gold, Silber, Arsen und andere Indikatorelemente mit den Daten zur kartierten Geologie, Quarzgängen, Brekzien und der drohnengestützten Vermessung der Magnetfeldstärke führte zur Abgrenzung von 12 vorrangigen Goldzielgebieten, die etwa 171 Hektar abdecken. Zusammen enthalten sie 281 Bodenproben mit ≥50 ppb Au und 167 mit ≥100 ppb Au.

Fünf Tier-1-Ziele: Zu den Tier-1-Zielen gehören der Haupttrend El Mezquite (T1), die Main Zone (T2), der Erzganggürtel bei La Blanquita im North Block NE (T3), El Mezquite North (T4) und Bojorquez (T-B).

Ungebohrte potenzialreiche Ziele: T3 ist eine 18 Hektar große Gold-in-Boden-Anomalie entlang einer kartierten, in Ost-West-Richtung streichenden Quarzganggruppe, die die ausgeprägteste epithermale Indikatorsignatur auf dem Konzessionsgebiet aufweist. Hier wurden noch nie Bohrungen absolviert. Sieben der dreizehn Zielgebiete, größtenteils im North Block, wurden noch nie anhand von Bohrungen erprobt. Es sind Bodenprobenahmen und Kartierungen im Gange, um diese Ziele zu erweitern.

Arsen und Indikatorelemente korrelieren mit Gold: Von den 284 Bodenproben (10 %) mit den höchsten Arsenwerten (≥49,9 ppm) enthalten 40 % auch ≥50 ppb Au, das 3,5-fache des Hintergrundwerts. Gold korreliert mit Silber, Tellur, Bismut, Blei, Selen und Arsen, was dem in der Main Zone und bei El Mezquite erbohrten Gold-Silber-System entspricht.

Ausstehende Ergebnisse von Bodenproben: Für etwa 494 Hektar oder etwa 22 % des ungefähr 2.195 Hektar großen Claims stehen die Ergebnisse von Bodenprobenahmen in sechs Bereichen aus (Abbildung 1).

„Dies ist das erste Mal, dass wir die gesamte Bodendatenbank auf einmal betrachtet haben, und zwar zusammen mit unseren Daten zu Geologie und der drohnengestützten Vermessung der Magnetfeldstärke. Dabei hat sich bestätigt, dass Gran Pilar deutlich größer ist als die Main Zone“, so Chris Gordon, CEO von Tocvan. „Mehr als 500 Bodenproben weisen einen Wert von mehr als 50 Teilen Gold pro Milliarde auf. Die Entdeckung El Mezquite befindet sich auf einem Gold-Arsen-Trend im Kilometermaßstab, der einer von Nord nach Süd verlaufenden Anomalie mit geringer Magnetfeldstärke folgt. Und im North Block bei La Blanquita stimmt die Goldvererzung mit dem kartierten Erzgang überein, der dieselbe Gruppe von Begleitelementen aufweist wie die hochgradigen Erzgänge in der Main Zone. Bei der Hälfte unserer dreizehn vorrangigen Zielgebiete haben noch nie Bohrungen stattgefunden. Wir verfügen nun über eine klare Rangliste, die der Ausrichtung der nächsten Phase an Kartierungen, Schürfgrabungen und Bohrungen dienen wird.“

Gold-in-Boden-Werte – Statistische Daten

In Tabelle 1 sind die Gold-in-Boden-Werte je nach Datensatz und nach Block zusammengefasst. Die Bodenproben von Tocvan wurden auf Nord-Süd-Linien im Abstand von jeweils 100 Metern an Stationen etwa alle 50 Meter entnommen, was eine gleichmäßige Abdeckung beider Blöcke bietet. Die historischen Bodenproben konzentrierten sich auf die Main Zone und ihr Umfeld, was bedeutet, dass der höhere Anteil anomaler Ergebnisse in diesem Gebiet teilweise auf ihre Entnahmestelle zurückzuführen ist. Entsprechend der Pressemitteilung des Unternehmens vom 12. November 2024 gelten Werte von mehr als 20 ppb Au als anomal und Werte von über 100 ppb Au als bedeutend.

Tabelle 1. Statistische Daten zu den Gold-in-Boden-Werten (lokalisierte Feldbodenproben; prozentualer Anteil am Datensatz in Klammern angegeben)

Datensatz Proben Medianwert Au (ppb) ≥20 ppb ≥50 ppb ≥100 ppb ≥1.000 ppb Von Tocvan in den Jahren 2024-2026 entnommene Proben (systematisches Raster) 2.840 16 1.132 (39,9 %) 332 (11,7 %) 129 (4,5 %) 4 Historische Proben (2018, 2020)* 408 33 338 (82,8 %) 178 (43,6 %) 96 (23,5 %) 8 Alle lokalisierten Bodenproben 3.248 17 1.470 (45,3 %) 510 (15,7 %) 225 (6,9 %) 12 South Block (gesamt) 1.600 20 839 (52,4 %) 358 (22,4 %) 170 (10,6 %) 11 North Block (gesamt) 1.648 16 631 (38,3 %) 152 (9,2 %) 55 (3,3 %) 1

* Historische Daten; Analysemethoden nicht von Tocvan verifiziert. Ausgenommen Probe 5775 (21,2 g/t Au, bereits am 12. November 2024 gemeldet).

Auf Basis der Probenahmezelle (100 m x 50 m pro Tocvan-Station) decken die Bodenproben mit Werten von 20 ppb Au oder mehr rund 545 Hektar des Rasters von Tocvan ab. Bodenproben mit 50 ppb Au oder mehr erfassen etwa 163 Hektar und Bodenproben mit 100 ppb Au oder mehr ungefähr 64 Hektar. Im South Block erstrecken sich die Bodenproben mit Werten von mindestens 50 ppb Au von der Main Zone nach Osten bis zu El Mezquite über eine Fläche von ca. 2,4 km mal 1,5 km. Diese Fläche umfasst 266 Bodenproben mit ≥50 ppb Au, wovon 140 gar ≥100 ppb Au aufweisen. Außerhalb der gebohrten Main Zone stammt der Großteil der hochgradigen Ergebnisse aus dem Trend El Mezquite und den Zielen im Mittelbereich des Blocks.

Die Ergebnisse von Bodenprobenahmen, die ungefähr 494 Hektar oder etwa 22 % des rund 2.195 Hektar großen Claims abdecken, stehen aus (Abbildung 1). Diese Fläche umfasst sechs eigenständige Bereiche. Die größten dieser Bereiche befinden sich im Norden und Westen des North Block rund um La Blanquita (ca. 194 Hektar).

Abbildung 1. Gold-in-Boden-Ergebnisse bei Gran Pilar mit Bereichen innerhalb des Claims, für die die Ergebnisse der Bodenprobenahme noch ausstehen (gestrichelt).

NAD27 / UTM-Zone 12N.

Vorrangige Goldzielgebiete

Zur Ableitung von Bohrzielen aus den Bodenanomalien kombinierte das Unternehmen alle verfügbaren Datensätze auf einem 25-Meter-Raster über dem von den Bodenproben abgedeckten Gebiet: Gold-in-Boden-Werte; Silber; ein epithermaler Indikatorindex (Arsen, Antimon, Quecksilber, Thallium, Selen, Tellur und Silber); Arsen allein; kartierte Geologie, einschließlich der Nähe zu Quarzgängen, hydrothermalen Brekzien und günstigen Andesit-Dazit-Wirtsgesteinen; drohnengestützte Vermessung der Magnetfeldstärke (Neigungsableitung, auf den Pol reduziert), die die Bereiche mit geringer Magnetfeldstärke (magnetische Tiefs) und Kontakte hervorhebt, die als Strukturen und Alteration interpretiert werden; sowie bestehende Gesteinssplitter- und Bohrergebnisse. Gebiete, in denen mehrere Ebenen übereinstimmen, wurden als Zielgebiete abgegrenzt, wobei jedes dieser Ziele mindestens eine Bodenprobe mit ≥50 ppb Au enthalten musste. Die Rangfolge wurde geprüft, indem die Gewichtung der einzelnen Ebenen geändert wurde. Zielgebiete, die ihre Stellung bei jeder Prüfung gehalten haben, wurden als „Tier 1“ eingestuft. Die Reihenfolge von Tier-3-Zielgebieten änderte sich je nach Gewichtung; sie werden als eine Gruppe behandelt.

Die dreizehn Zielgebiete decken zwischen 2 und 57 Hektar ab. Es handelt sich dabei um konzeptuelle Explorationsziele. Sie basieren vornehmlich auf der Oberflächengeochemie sowie der Geologie und der Magnetfeldstärke, die von den Karten des Unternehmens abgeleitet wurden, und bedürfen allesamt weiterführender Kartierungen, Probenahmen, Schürfgrabungen und Bohrungen (Tabelle 2 und Abbildung 3).

Tabelle 2. Vorrangige Goldzielgebiete bei Gran Pilar (n = Anzahl der Bodenproben innerhalb der Grenzen des Zielgebiets).

Zielgebiet Name Lage (von der Main Zone ausgehend) Ungefähre Fläche n ≥50 ppb ≥100 ppb Au-Spitzenwert im Boden Wichtigste unterstützende Merkmale Status Tier 1 T1 Haupttrend El Mezquite 1,5 km O 43 ha 89 50 27 1,20 g/t Au–As–Ag (As von bis zu 938 ppm); magnetisches Tief und Kontakt in N–S-Richtung; Andesit-Wirtsgestein Gebohrter Entdeckungstrend; im Streichen offen T2 Main Zone — 57 ha 234 145 95 Zuvor gemeldet Höchste Dichte von goldhaltigen Bodenproben auf dem Konzessionsgebiet; Erzgänge; magnetische Tiefs an den Rändern mit NNO-Ausrichtung Gebohrt; Gebiet der Pilotmine T3 Gürtel im North Block NE (La Blanquita) 5,1 km NNO 18 ha 40 13 7 286 ppb Stärkste epithermale Indikatorsignatur (Te von bis zu 3,7 ppm, Mo, Ag); Quarzganggruppe mit O-W-Ausrichtung; magnetischer Kontakt Ungebohrt T4 El Mezquite North 1,6 km ONO 6 ha 14 8 5 2,4 g/t (zuvor gemeldet) As von bis zu 2.140 ppm; N-Projektion des magnetischen Tiefs bei El Mezquite Teilweise gebohrt T-B Bojorquez 2,1 km O 31 ha 63 11 3 133 Anomale Gold-in-Boden-Werte; Gesteinssplitter mit bis zu 1,81 g/t Au und 16,6 g/t Ag (zuvor gemeldet); Quarzgänge; Andesit-Dazit-Wirtsgestein; magnetische Tiefs Ungebohrt; zuvor bekannt gegeben Tier 2 T5 Mulde bei El Mezquite East 2,0 km ONO 4 ha 11 5 2 498 ppb Au-As (bis zu 586 ppm); liegt vornehmlich in einer Mulde mit geringer Magnetfeldstärke Begrenzte Bohrungen Tier 3 T6 North Block NW 5,0 km NNO 15 ha 35 8 1 115 ppb Starke Indikatorelemente (Mo, Te, Ag) in Rhyolith-Tuff; magnetisches Tief Ungebohrt T7 Brekzie El Pajarito 3,3 km NNO 6 ha 16 11 6 228 ppb Hydrothermale Brekzie; magnetischer Kontakt; Cu von bis zu 3.180 ppm Ungebohrt T8 El Mezquite West 1,0 km O 3 ha 6 4 3 190 ppb Erzgänge; As von bis zu 100 ppm Begrenzte Bohrungen T9 Sin Nombre 4,0 km N 2 ha 6 3 1 106 ppb Andesit-Erzgang-Kontakt; Te, As Ungebohrt T10 Mulde bei Main Zone NE 1,0 km NNO 8 ha 23 14 9 323 ppb NNO-Mulde mit geringer Magnetfeldstärke; Pb, As, Te Begrenzte Bohrungen T11 El Mezquite South 1,9 km OSO 3 ha 7 5 3 605 ppb As von bis zu 539 ppm; neben dem magnetischen Tief bei El Mezquite Ungebohrt T12 Central Corridor West 2,8 km N 7 ha 17 15 8 526 ppb Cu-Mo-Bi-Te; Rhyolith-Granit-Kontakt Ungebohrt

Anmerkungen: Die Flächenangaben sind gerundet; die Anzahl der Bodenproben bezieht sich auf die innerhalb der Grenzen der einzelnen Zielgebiete lokalisierten Bodenproben (3.228 Bodenproben mit verifizierten Koordinaten). Bei den Spitzenwerten und Maximalwerten der Indikatorelemente handelt es sich um einzelne Bodenergebnisse; sie sind nicht repräsentativ für den Gehalt auf einer bestimmten Fläche oder über eine bestimmte Mächtigkeit. Die Standorte werden als Zielzentren angegeben, die von der Main Zone aus gemessen werden, und sind annähernd. Die Grenzen der Zielgebiete haben konzeptuellen Charakter und stellen keine Mineralressourcen dar.

Tier-1-Zielgebiete

T1 – Haupttrend El Mezquite. Die größte zusammenhängende Gold-Arsen-Silber-Bodenanomalie außerhalb der Main Zone, die 50 Bodenproben mit ≥50 ppb Au auf etwa 43 Hektar umfasst, folgt einem von Nord nach Süd verlaufenden magnetischen Tief innerhalb von Andesit. Die Bohrungen entlang dieses Trends umfassen das Bohrloch JES-26-155, in dem 215,0 Meter mit 0,6 g/t Au ab 36,6 Metern Bohrlochtiefe (erbohrte Mächtigkeit) durchteuft wurden (Pressemitteilung vom 6. August 2026). Die Bodenachse und das magnetische Tief bieten eine Richtung für Step-out-Bohrungen entlang des Streichens.

T2 – Main Zone. Die höchste Dichte an Gold-in-Boden-Werten auf dem Konzessionsgebiet, über der gebohrten Main Zone und dem Bereich der Pilotmine. Die meisten Bodenproben haben historischen Charakter und wurden nur auf Gold und Silber analysiert, was bedeutet, dass die Unterstützung durch Indikatorelemente hier nicht zureichend bestimmt ist. Eine erneute Analyse dieser Bodenproben mit einem Multi-Element-Paket ist geplant.

T3 – Gürtel im North Block NE (La Blanquita). Eine 18 Hektar große Gold-in-Boden-Anomalie (13 Bodenproben mit ≥50 ppb Au, Spitzenwert von 286 ppb) entlang einer kartierten, in Ost-West-Richtung streichenden Quarzganggruppe im Zielgebiet La Blanquita. Sie weist mit Tellurwerten von bis zu 3,7 ppm und erhöhten Molybdän- und Silbergehalten die ausgeprägteste epithermale Indikatorsignatur aller Zielgebiete auf und liegt innerhalb eines 134 Hektar umfassenden Hofs aus mehreren Elementen über einem magnetischen Kontakt. Bei Ausschluss der bestehenden Gesteins- und Bohrdaten aus der Analyse rangiert T3 an erster Stelle unter den Zielgebieten auf dem Konzessionsgebiet. Hier wurden noch nie Schürfgrabungen oder Bohrungen absolviert. Die Zone fällt außerdem mit einer Zone verstärkter Alteration zusammen, die bei der multispektralen Datenanalyse ermittelt wurde.

T4 – El Mezquite North. Die zuvor gemeldeten Werte von 2,4 g/t Au im Boden und bis zu 2.140 ppm Arsen liegen entlang der nördlichen Projektion des magnetischen Tiefs bei El Mezquite. In Bohrloch JES-26-135 wurde ein Abschnitt von 22,9 Metern (erbohrte Mächtigkeit) mit 0,6 g/t Au ab der Oberfläche durchteuft (Pressemitteilung vom 1. April 2026). Es werden Step-out-Bohrungen nach Norden und Schürfgrabungen an der Entnahmestelle der hochgradigen Bodenprobe empfohlen.

T-B – Bojorquez. Bojorquez, das sich unmittelbar östlich von El Mezquite befindet, wird aufgrund der Übereinstimmung von Gesteinssplitterergebnissen, anomalen Gold-in-Boden-Werten, kartierten Quarzgängen und günstigem Andesit-Dazit-Wirtsgestein sowie einer magnetischen Signatur als Tier-1-Zielgebiet eingestuft. Es handelt sich hierbei um ein zuvor bekannt gegebenes, in einem fortschrittlichen Stadium befindliches Oberflächenziel (Pressemitteilungen vom 13. Mai und 28. August 2026). Innerhalb der vom Unternehmen abgegrenzten Fläche von 31 Hektar haben Gesteinssplitterprobenahmen Werte von bis zu 1,81 g/t Au und 16,6 g/t Ag (Probe 675934; 28. August 2026) sowie bis zu 1,52 g/t Au und 39,4 g/t Ag im breiteren rund 1.200 mal 700 Meter großen Zielgebiet in Übereinstimmung mit magnetischen Anomalien ergeben, wie erstmals am 13. Mai 2026 gemeldet wurde. Auf der gesamten Fläche sind anomale Gold-in-Boden-Werte zu finden. Bojorquez war noch nicht Gegenstand von Bohrungen und hat Priorität für weiterführende Kartierungen, Schürfgrabungen und Bohrungen.

Abbildung 2. Vorrangige Goldzielgebiete bei Gran Pilar (T1-T12 und T-B) nach Tier, mit Bodenwerten von ≥50 ppb Au über einer vereinfachten geologischen Karte und der bei einer Drohnenvermessung ermittelten Magnetfeldstärke (Neigungsableitung). T-B bezieht sich auf Bojorquez, das vom Unternehmen im Jahr 2026 abgegrenzte Zielgebiet mit 31 Hektar Grundfläche, das auf Grundlage der zusammengeführten Erkenntnisse als Tier 1 eingestuft wurde. NAD27 / UTM-Zone 12N.

Arsen und andere Indikatorelemente

Bei allen 2.840 Bodenproben von Tocvan wurde der Arsengehalt bestimmt. Der Medianwert beträgt 16,3 ppm. Die 90., 95. und 98. Perzentile belaufen sich auf 49,9, 72,0 und 124,6 ppm; der Höchstwert liegt bei 2.440 ppm. Arsen steht in enger Verbindung zu Gold.

Übereinstimmung von Gold und Arsen. Von 284 Bodenproben mit einem Wert von 49,9 ppm As oder mehr enthalten 202 (71 %) ≥20 ppb Au und 115 (40 %) ≥50 ppb Au. Im Datensatz von Tocvan weisen 11,7 % ≥50 ppb Au auf, das heißt, es ist 3,5-mal wahrscheinlicher, dass Bodenproben mit anomalen Arsenwerten auch starke anomale Goldwerte aufweisen.

Hochgradiges Gold in Verbindung mit Arsen. Nahezu die Hälfte (62 von 129) der Bodenproben von Tocvan mit ≥100 ppb Au gehört auch zu den 10 % der Proben mit den höchsten Arsengehalten.

El Mezquite. Die ausgeprägteste Arsenanomalie umfasst 78 Bodenproben mit 49,9 ppm As oder mehr. Sie erstreckt sich über etwa 1,7 km in Nord-Süd-Richtung mal 0,8 km entlang des Trends Mezquite und weist Arsenwerte von bis zu 2.140 ppm auf. Zweiundfünfzig dieser Bodenproben enthalten auch ≥50 ppb Au. Diese geochemische Beziehung konnte auch in verfügbaren Bohrproben festgestellt werden.

Östlicher Arsentrend. Ein zweiter Arsentrend über 1,3 km in Nord-Süd-Richtung (68 Proben mit ≥49,9 ppm As und bis zu 799 ppm) erstreckt sich am östlichen Rand des South Block in der Nähe von Bojorquez. Nur sechs dieser Bodenproben enthalten ≥50 ppb Au. Arsenreiche, aber goldarme Bodenproben dieser Art können die oberen oder äußeren Teile von epithermalen Systemen markieren. In diesem Trend haben noch keine eingehenden Kartierungen, Schürfgrabungen oder Bohrungen stattgefunden.

North Block. Kleinere Arsen-Gold-Ansammlungen treten bei der Anomalie North Block (etwa 550 m lang) und im Mittelbereich des Blocks auf.

Abbildung 3. Arsen-in-Boden-Werte bei Gran Pilar (Bodenproben von Tocvan, AuME-TL44), nach Perzentil eingestuft. Die historischen Bodenproben wurden nicht auf ihren Arsengehalt analysiert.

Potenzial und nächste Schritte

Die integrierte Prüfung zeigt, dass Gold und dessen Indikatorelemente weit außerhalb der gebohrten Main Zone in beiden Blöcken des Konzessionsgebiets vorliegen und dass viele der ausgeprägtesten Anomalien mit kartierten Erzgängen, Brekzien und magnetischen Merkmalen übereinstimmen. In sieben der dreizehn vorrangigen Zielgebiete wurden noch nie Bohrungen absolviert. Zu den geplanten Anschlussarbeiten gehören:

Tier 1: fortgesetzte Step-out-Bohrungen entlang der Bodenachse und des magnetischen Tiefs bei El Mezquite (T1 und T 4), Schürfgrabungen im Bereich der Entnahmestelle der Bodenprobe mit 2,4 g/t Au und erneute Analyse der historischen Bodenproben aus der Main Zone auf Indikatorelemente (T2) sowie weiterführende Kartierungen, Gesteinssplitterprobenahmen, Schürfgrabungen und, sofern gerechtfertigt, Bohrungen bei Bojorquez (T-B).

North Block: eingehende geologische Kartierungen, systematische Gesteinssplitter- und Schlitzprobenahmen sowie Schürfgrabungen im Erzganggürtel La Blanquita (T3), gefolgt von Bohrungen, sofern durch die Ergebnisse gerechtfertigt, sowie Kartierungen und Probenahmen in den Zielgebieten North Block NW, El Pajarito und Sin Nombre.

Tier 2 und 3: Prüfung der bestehenden Bohrausrichtungen bei El Mezquite East (T5) sowie Kartierungen, Gesteinssplitterprobenahmen und Schürfgrabungen in den verbleibenden Zielgebieten.

Ausstehende Analyseergebnisse der Bodenprobenahme: Erhalt und Auswertung von Ergebnissen für eine Claim-Fläche von rund 494 Hektar, die sich auf sechs Gebiete verteilt, für die die Ergebnisse der Bodenproben ausstehen, unter anderem im Norden und Westen des North Block rund um La Blanquita sowie am südwestlichen Rand des South Block (Abbildung 1).

Weiterführende Bodenarbeiten bei den magnetischen Tiefs und Kontakten, die mit Gold- und Arsen-in-Boden-Werten zusammenfallen, um eine genauere Eingrenzung von Bohrzielen zu ermöglichen.

Über Tocvan Ventures Corp.

Tocvan Ventures Corp. ist ein Explorations- und Erschließungsunternehmen, das Gold- und Silberprojekte in der bergbaufreundlichen Jurisdiktion Sonora in Mexiko vorantreibt. Bei seinem Vorzeigeprojekt Gran Pilar (Gold-Silber) hält Tocvan eine 100 %ige Beteiligung an über 22 km² vielversprechendem Gelände, wobei der 2023 erfolgte Landerwerb Platz für die Bergbauinfrastruktur bietet, einschließlich einer geplanten Pilotproduktionsanlage mit einer Kapazität von 50.000 Tonnen. Zu den jüngsten Explorationsergebnissen gehört ein oberflächennaher Abschnitt von 3,1 m mit 19,4 g/t Au. Tocvan hält zudem das zu 100 % unternehmenseigene Gold-Silber-Projekt Picacho, das sich im Caborca-Trend in Sonora befindet. Metallurgische Untersuchungen ergaben eine Ausbeute von bis zu 99 % bei Gold und 97 % bei der Silbergewinnung. Mit rund 79,5 Mio. im Umlauf befindlichen Aktien konzentriert sich Tocvan darauf, seine Assets durch Exploration, Erschließung und Pilotproduktion voranzubringen.

Brodie A. Sutherland, Executive Chair von Tocvan Ventures Corp. und eine qualifizierte Person (Qualified Person/„QP“) im Sinne der kanadischen Vorschrift National Instrument 43-101, hat die technischen Informationen in dieser Pressemitteilung überprüft und genehmigt.

Qualitätssicherung/Qualitätskontrolle

Die Bodenproben von Tocvan (548 aus dem Jahr 2024, 2.292 aus dem Jahr 2026) wurden auf Nord-Süd-Linien im Abstand von jeweils 100 Metern an Stationen etwa alle 50 Meter entnommen. Die Probenahmestellen wurden mit einem tragbaren GPS-Gerät erfasst. Die Proben wurden bei der Einrichtung von ALS Global in Hermosillo (Sonora) zur Vorbereitung eingereicht: Trocknung bei maximal 60 °C und Siebung auf −180 µm. Die Analyse auf Gold (Spurenniveau) und eine Reihe mehrerer Elemente wurde von ALS in North Vancouver mit der Methode AuME-TL44 (50-Gramm-Königswasseraufschluss mit abschließendem ICP-MS-Verfahren) durchgeführt. Proben mit Goldwerten von mehr als 1 ppm wurden erneut anhand der Methode Au-AROR44 (50-Gramm-Königswasseraufschluss, Überschreiten des Grenzwerts) analysiert. Die ALS-Einrichtungen in Hermosillo und North Vancouver sind gemäß ISO 9001 und ISO/IEC 17025 zertifiziert. ALS steht in keinem Nahverhältnis zum Unternehmen.

408 historische Bodenproben wurden von früheren Betreibern in den Jahren 2018 und 2020 gewonnen. Sie wurden nur auf Gold und Silber analysiert; laut der Datenbank des Unternehmens erfolgte die Analyse der Proben aus dem Jahr 2020 durch ALS. Die Probenahme- und Analysemethoden sowie die Qualitätssicherungs-/Qualitätskontrollverfahren für diese Proben wurden nicht von Tocvan verifiziert und die Ergebnisse werden lediglich zur Flächenabdeckung berücksichtigt. Bei den Ergebnissen der Bodenprobenahmen handelt es sich um geochemische Werte von der Oberfläche. Sie stellen keine erbohrten Mächtigkeiten und auch keine Mineralressource dar. Das Unternehmen hat bei Gran Pilar keine Mineralressourcen oder Mineralreserven definiert.

Vorsorglicher Hinweis bezüglich zukunftsgerichteter Aussagen

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Diese zukunftsgerichteten Aussagen – und sämtliche Annahmen, die ihnen zugrunde liegen – werden in gutem Glauben vorgenommen und spiegeln unsere derzeitige Einschätzung der Ausrichtung unserer Geschäftstätigkeit wider. Die Unternehmensführung ist der Ansicht, dass diese Annahmen angemessen sind. Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen typischerweise bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und sonstigen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen direkt oder indirekt genannt wurden. Diese Faktoren beinhalten unter anderem Risiken in Verbindung mit dem spekulativen Charakter der Geschäftstätigkeit, der Entwicklungsphase und der Finanzlage des Unternehmens. Die hier enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen entsprechen dem Stand der Dinge zum Zeitpunkt, als diese Pressemitteilung erstellt wurde. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, weder aufgrund neuer Informationen noch aufgrund zukünftiger Ereignisse bzw. Ergebnisse noch aus sonstigen Gründen, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich.

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