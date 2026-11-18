TORONTO, 18. November 2026 /PRNewswire/ -- Das Lionel Gelber Prize Board freut sich, die Jury für den 37. Lionel Gelber Prize bekannt zu geben.

Janice Gross Stein wird den Vorsitz der Jury übernehmen. Die Jurymitglieder John Bew, Nina Srinivasan Rathbun und James Steinburg aus dem Jahr 2026 kehren ebenfalls zurück, ebenso wie der Preisträger des Gelber-Preises 2026, Francis Gavin. Der neue Geschworene Joshua Rovner wurde für das Jahr 2027 ernannt. Rovner ist Professor für internationale Beziehungen an der American University School of International Service und nonresident Senior Fellow an der Brookings Institution. Er ist außerdem als stellvertretender Redakteur für die Texas National Security Review tätig.

„Die Jury ist ein Schlüsselfaktor für die Werte des Lionel-Gelber-Preises. Neben ihrer Expertise bringen sie auch das große Interesse und die Erfahrung mit, die diesem Preis Bedeutung verleihen", sagt Judith Gelber, Vorsitzende des Lionel-Gelber-Preiskomitees.

Der Lionel-Gelber-Preis, der 1989 zu Ehren des kanadischen Diplomaten und Autors Lionel Gelber ins Leben gerufen wurde, zeichnet das weltweit beste Sachbuch über auswärtige Angelegenheiten in englischer Sprache aus.

Der Autor des Gewinnerbuches erhält 50.000 kanadische Dollar. Die Auszeichnung wird jährlich von der Munk School of Global Affairs & Public Policy der Universität Toronto verliehen.

Am 24. Februar 2027 wird eine Auswahlliste mit fünf Büchern bekannt gegeben. Der Gewinner des Preises wird am 31. März 2027 bekanntgegeben, die Lionel-Gelber-Preisverleihung und der dazugehörige Vortrag finden im April statt.

Über die Jury des Lionel-Gelber-Preises 2027 Gelber

Janice Gross Stein, (Toronto) ist Vorsitzende der Jury des Lionel Gelber Preises und ist Belzberg Professorin für Konfliktmanagement und Gründungsdirektorin der Munk School of Global Affairs & Public Policy an der Universität Toronto. Sie ist Mitglied der Royal Society of Canada und des Order of Canada sowie des Order of Ontario. Sie war 2001 Massey Lecturer und Trudeau Fellow. Sie wurde vom Canada Council mit dem Molson-Preis für ihren herausragenden Beitrag als Sozialwissenschaftlerin zur öffentlichen Debatte ausgezeichnet. Stein ist ein Ehrenmitglied der American Academy of Arts and Sciences und ein Senior Fellow des Kissinger Center am SAIS an der Johns Hopkins University. Im Mittelpunkt ihrer aktuellen Forschungsarbeit stehen Technologie und öffentliche Politik im Kontext des Wettstreits zwischen Großmächten.