"Nvidia hat geliefert", sagt Marktexperte Thomas Altmann. Umsatz und Ausblick lagen über den Erwartungen. Interimschefin Colette Kress hob die Wachstumsprognose für das kommende Geschäftsjahr von 70 auf 75 Prozent an. Nachbörslich kletterte die Aktie um bis zu fünf Prozent auf fast 164 US-Dollar, über Nacht schmolz das Plus auf rund 2,5 Prozent ab. Seit dem Rekordhoch von gut 243 US-Dollar Anfang Oktober hat Nvidia gut ein Drittel an Börsenwert eingebüßt. Der Verwaltungsrat holt Jensen Huang nicht zurück, obwohl der 63-Jährige kurz zuvor erklärt hatte, er sei dazu bereit. Huang war vergangene Woche zurückgetreten, nachdem drei Affären bekannt geworden waren. Altmann sieht in den Zahlen dennoch "einen kleinen Schritt zu einer Minderung der Tech-Sorgen". Am Derivatemarkt nutzten Anleger den Ausverkauf, um so viele Call-Optionen auf den Nasdaq 100 aufzubauen wie seit elf Jahren nicht mehr.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

In Berlin hat die Koalition nach acht Stunden Verhandlung gegen 2 Uhr nachts die Senkung der Stromsteuer beschlossen. Ab Januar 2027 fällt sie für Haushalte und bislang nicht begünstigte Betriebe von 2,05 auf 0,1 Cent je Kilowattstunde. Die Finanzierung von rund fünf Milliarden Euro steht aber nur für 2027. Der Ausgleich der kalten Progression wurde verschoben. Kanzler Friedrich Merz zeigte sich zufrieden: "Wir haben Wort gehalten."

Am Ölmarkt drücken steigende US-Lagerbestände auf die Preise. WTI verbilligte sich um 0,65 Prozent auf 85,45 US-Dollar je Barrel, Brent notierte bei knapp 93 US-Dollar. Die Spannungen zwischen den USA und dem Iran sowie die Risiken für die Schifffahrt in der Straße von Hormus bremsen den Rückgang.



Der US-Dollar hält sich nahe einem 19-Monats-Hoch, und das belastet auch Gold: Unter 3.800 US-Dollar droht ein 14-Monats-Tief. Seit dem Januar-Hoch hat der Goldpreis 32 Prozent verloren.

Putin-Xi-Trump-Gipfel hält Asien in Atem

Geopolitisch richtet sich der Blick nach Shenzhen. Beim Apec-Gipfel stellte sich Chinas Präsident Xi Jinping gegen Protektionismus, Kremlchef Wladimir Putin kritisierte die westlichen Sanktionen. Am Donnerstag treffen beide auf Donald Trump. Das Treffen wird mit der Konferenz von Jalta 1945 verglichen, und kleinere Staaten in Europa und Asien fürchten, dass ihre Interessen dabei übergangen werden.

An Asiens Börsen verpuffte der Schwung durch Nvidia. Der breite MSCI-Index für die Region ohne Japan drehte leicht ins Minus, der Nikkei verlor 0,3 Prozent. Für eine nachhaltige Erholung fehle die Überzeugung, meint Charu Chanana von der Saxo Bank. Der DAX hat in vier Tagen 1.000 Punkte verloren. Laut Altmann rückt nun die 50-Tage-Linie bei 25.621 Punkten in den Fokus.

Anthropic in den Startlöchern

Gespannt warten Anleger auf den Ausgabepreis von Anthropic. Der Claude-Entwickler bietet 825 Millionen Aktien zu 70 bis 78 US-Dollar an und signalisiert einen Preis am oberen Ende der Spanne oder darüber. Bei 78 US-Dollar läge die Bewertung bei rund 1,4 Billionen US-Dollar. Auf Kryptobörsen wetten Spekulanten mit Perpetual Futures schon jetzt auf den Kurs nach dem Börsenstart. Diese Kontrakte deuten sogar auf etwa 1,7 Billionen US-Dollar hin.

Deutsche Startups sammeln Milliarden ein

Rückenwind spüren auch deutsche Start-ups. Laut dem Risikokapitalgeber Atomico dürften sie 2026 rund 13,4 Milliarden US-Dollar einsammeln, 89 Prozent mehr als im Vorjahr. Treiber sind KI und Rüstung. Allein Helsing holte 1,8 Milliarden US-Dollar.

Termine, die heute wichtig werden

08:00 GBR: Verbraucherpreise Oktober

10:00 DEU: Drägerwerk, Capital Markets Day

10:00 DEU: EZB stellt den Finanzstabilitätsbericht vor

11:00 EUR: Verbraucherpreise Oktober (endgültig)

14:30 USA: Baubeginne und Baugenehmigungen Oktober

16:00 USA: Oracle, Hauptversammlung

16:30 USA: EIA-Ölbericht

20:00 USA: Fed-Protokoll der Sitzung vom 28. Oktober

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion





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Julian Schick

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