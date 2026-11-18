NVIDIA, Nebius Group Registered (A) & Co. – Tops & Flops der Community am Morgen
Foto: Adobe Stock
🔎 Meistgesuchte Wertpapiere
Was Anleger heute am meisten interessiert: Diese Titel wurden auf wallstreetONLINE besonders häufig gesucht. Dies ist ein klarer Hinweis auf gesteigertes Informationsbedürfnis oder spekulatives Interesse.
|Rang
|Wertpapier
|Forum
|News
|🥇
|ABO Energy
|💬
|📰
|🥈
|Nebius Group Registered (A)
|💬
|📰
|🥉
|Super Micro Computer
|💬
|📰
|Copper One Resources
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|Endeavour Silver
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|SELLAS Life Sciences Group
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💬 Meistdiskutierte Wertpapiere
In diesen Foren geht heute richtig was ab: Die meistdiskutierten Wertpapiere liefern Einblick, worüber die Community aktuell am heftigsten debattiert.
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Präsentiert von
|Rang
|Wertpapier
|Beiträge
|Forum
|News
|🥇
|NVIDIA
|176
|💬
|📰
|🥈
|Almonty Industries
|48
|💬
|📰
|🥉
|Silber
|47
|💬
|📰
|SELLAS Life Sciences Group
|46
|💬
|📰
|Siemens Energy
|43
|💬
|📰
|Lang & Schwarz
|34
|💬
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🔥 Heiße Aktien
Diese Aktien werden heute besonders viel gehandelt – starke Kursbewegungen treffen auf hohes Volumen. Die wallstreetONLINE-Community hat sie klar im Blick.
|Rang
|Aktie
|Veränderung
|Forum
|News
|🥇
|Nebius Group Registered (A)
|+8,02 %
|💬
|📰
|🥈
|IREN
|+7,56 %
|💬
|📰
|🥉
|Capricor Therapeutics
|+6,86 %
|💬
|📰
|🟥
|Zijin Mining Group (H)
|-5,00 %
|💬
|📰
|🟥
|SELLAS Life Sciences Group
|-10,89 %
|💬
|📰
|🟥
|Li Ning Company
|-18,24 %
|💬
|📰
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ABO Energy
Wochenperformance: -88,19 %
Wochenperformance: -88,19 %
Platz 1
Nebius Group Registered (A)
Wochenperformance: -22,65 %
Wochenperformance: -22,65 %
Platz 2
Super Micro Computer
Wochenperformance: -12,83 %
Wochenperformance: -12,83 %
Platz 3
Copper One Resources
Wochenperformance: -17,00 %
Wochenperformance: -17,00 %
Platz 4
Endeavour Silver
Wochenperformance: -15,28 %
Wochenperformance: -15,28 %
Platz 5
Platz 6
NVIDIA
Wochenperformance: -6,77 %
Wochenperformance: -6,77 %
Platz 7
Almonty Industries
Wochenperformance: -1,20 %
Wochenperformance: -1,20 %
Platz 8
Silber
Wochenperformance: -10,58 %
Wochenperformance: -10,58 %
Platz 9
Platz 10
Siemens Energy
Wochenperformance: +2,75 %
Wochenperformance: +2,75 %
Platz 11
Lang & Schwarz
Wochenperformance: -32,69 %
Wochenperformance: -32,69 %
Platz 12
Nebius Group Registered (A)
Wochenperformance: -22,65 %
Wochenperformance: -22,65 %
Platz 13
IREN
Wochenperformance: -18,70 %
Wochenperformance: -18,70 %
Platz 14
Capricor Therapeutics
Wochenperformance: +1,19 %
Wochenperformance: +1,19 %
Platz 15
Zijin Mining Group (H)
Wochenperformance: -15,41 %
Wochenperformance: -15,41 %
Platz 16
Platz 17
Li Ning Company
Wochenperformance: -20,28 %
Wochenperformance: -20,28 %
Platz 18