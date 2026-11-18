Sollten weitere Verluste den Index belasten und den seit Mitte April bestehenden Aufwärtstrend beenden, wären die bisherigen oberen Kursziele bei 27.500 und 28.150 Punkten vorerst vom Tisch. Fällt der DAX sogar unter die Marke von 25.500 Punkten , müsste mit einem deutlicheren Rückgang auf 24.480 und im weiteren Verlauf auf 23.968 Punkte gerechnet werden. Erschwerend kommt hinzu, dass der Index am Dienstag mit einem großen Kurssprung nach unten in den Handel gestartet ist – eine sogenannte Kurslücke, die zusätzlich auf die Stimmung drückt.

Bereits seit letzter Woche blicken Anleger nervös auf den Rücktritt von NVIDIA-Chef Jensen Huang. Diese Nachricht ließ den gesamten Technologiesektor – und damit den wichtigsten Wachstumstreiber der US-Wirtschaft – einbrechen. Bei den großen amerikanischen Indizes deutet diese überraschende Kehrtwende bereits auf einen möglichen Trendwechsel nach unten hin. Beim DAX ist dieses Muster zwar noch weniger stark ausgeprägt, dennoch könnte sich der jüngste Anstieg auf 27.001 Punkte als Fehlsignal entpuppen.

Aktuelle Lage

DAX bei 26.045 Punkten

VDAX bei 18,09 signalisiert erhöhte Nervosität - nachlaufend!

Fear& Greed Index bei 25 auf "EXTREME FEAR" gewechselt und weiter fallend

Tagesanalyse:

RSI: 51 - Neutral MACD: 271 - Buy Insgesamt: Neutral MOM: Das Momentum auf Tagesbasis ist ins neutrale Lager gewechselt Anlaufmarken nach oben bei 26.618 / 26.839 / 26.925 und 27.245 Punkten, nach unten bei 26.000 / 25.900 / 25.800 und 25.507 Punkten. Gaps bei 24.327 / 23.397 / 21.296 / 18.198 / 17.817 / 16.957 und 16.262 Punkten. Big Picture Langfristige Trendverläufe noch stabil - DAX entfernt sich von Rekordhochs - Öl- und Gasknappheit bleibt weiter ein Problem! VDAX-New Angstlevel leicht erhöht VDAX-New der Deutschen Börse (16. November 2026): Bei 18,09% (steigend) (Vortag: 16,98%). Über 17% kaum stärkere Abwärtsbewegung. Zonen: Tiefe Werte unter 17%, Norm 17 bis 27%, Angst und Panik über 27%. (Der VDAX-New zeigt die Volatilität im DAX an. Dreht der VDAX-New von sehr hohen Werten nach unten ab, ist mit steigenden Kursen zu rechnen. Dreht der VDAX-New von sehr tiefen Werten wieder nach oben über 17% ab, ist verstärkt mit fallenden Kursen zu rechnen. Der VDAX-New ist dabei als Indikator für fallende Kurse besser geeignet. Um 12-13% Verlaufshoch wahrscheinlich.) Handelsidee: 1. Stop-Buy-Order ab 26.692 Punkten (Tagesbasis) eröffnen, Stopp bei 25.900 Punkten. Kursziel bei 27.500 Punkten - aktiv Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab. Gewinne eigenständig mitnehmen. Maßgeblich für das Erreichen des Kursziels ist das genannte Kursziel im Underlying.

DAX Performance Index (Tageschart in Punkten) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DN65V3 Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 9,00 - 9,01 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 25.199,88 Punkte Basiswert: DAX-Performance-Index KO-Schwelle: 25.199,88 Punkte akt. Kurs Basiswert: 26.045,38 Punkte Laufzeit: Open End Kursziel: 27.500 Punkte Hebel: 28,97 Kurschance: + 85 Prozent Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DN7V5X Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 9,08 - 9,09 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 26.968,36 Punkte Basiswert: DAX-Performance-Index KO-Schwelle: 26.968,36 Punkte akt. Kurs Basiswert: 26.045,38 Punkte Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 28,64 Kurschance: Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

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