Einem Medienbericht zufolge plant TSMC, die Preise für sowohl hochmoderne als auch ältere Chip-Generationen im Jahr 2027 um bis zu zehn Prozent anzuheben. Wie die Wirtschaftszeitung Nikkei unter Berufung auf Insider berichtet, reagiert das Unternehmen damit auf steigende Kosten für Materialien, Produktionsanlagen sowie den teuren Bau neuer Chipfabriken im Ausland. Gleichzeitig wächst jedoch an der Börse die Skepsis, ob die enorme Nachfrage nach KI-Chips überhaupt auf diesem hohen Niveau anhalten wird. Einige Analystenhäuser haben ihre Prognosen bereits nach unten korrigiert – ein Szenario, das viele Anleger offenbar schon jetzt in die Aktienkurse einpreisen.

Im Kursverlauf bewegt sich die TSMC-Aktie derzeit in einer breiten Spanne zwischen 240,00 und 310,00 US-Dollar seitwärts und kämpft darum, ihren seit April 2025 bestehenden Aufwärtstrend zu verteidigen. Sorgen bereitet Börsenbeobachtern dabei ein sogenanntes „Doppelhoch“ – ein Chartmuster, bei dem ein Kurs zweimal an derselben Obergrenze scheitert und das oft auf fallende Kurse hindeutet. Aktuell pendelt die Aktie rund um ihre wichtige 200-Tage-Durchschnittslinie, die als langfristiger Trendindikator gilt.

Das bärische Szenario: Sollte der Kurs nachhaltig unter die Marke von 239,00 US-Dollar rutschen, droht ein deutlicher Rücksetzer in Richtung 221,22 und 205,56 US-Dollar. Im schlimmsten Fall lässt das aktuelle Chartmuster sogar Raum für einen Kursrückgang bis auf 179,44 US-Dollar – dort verläuft eine ältere Unterstützungslinie aus Ende 2023.

Das bullische Szenario: Umgekehrt gilt: Erst wenn die Aktie den Ausbruch über die obere Begrenzung der aktuellen Handelsspanne schafft, eröffnet sich wieder Luft nach oben bis zu neuen Rekordständen um 363,94 US-Dollar.

Trading-Strategie:

SHORT

Stop-Sell-Order : 239,00 US-Dollar

Kursziele : 221,22 / 205,56 und 179,44 US-Dollar

Renditechance via DN7ZQM : 180 Prozent

Anlagehorizont : 3 - 6 Wochen

Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

TSMC (ADR) (Tageschart in US-Dollar) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DU9MXY Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 3,43 - 3,45 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 322,6207 US-Dollar Basiswert: TSMC (ADR) KO-Schwelle: 322,6207 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 258,90 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 9,46 Kurschance: Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DN7ZQM Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 3,10 - 3,12 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 393,152 US-Dollar Basiswert: TSMC (ADR) KO-Schwelle: 393,152 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 258,90 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: 179,36 US-Dollar Hebel: 10,45 Kurschance: + 180 Prozent Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



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