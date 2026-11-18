Nachdem die Citigroup-Aktie Mitte Juni dieses Jahres ein Rekordhoch bei 147,21 US-Dollar erreicht hatte, schwankte der Kurs zunächst unruhig seitwärts. Ein gescheiterter Ausbruchsversuch über 140,88 US-Dollar Anfang September führte jedoch zu einem kritischen Chartmuster – einem sogenannten „Doppelhoch“, bei dem ein Kurs zweimal an einer Obergrenze abprallt, was oft auf fallende Kurse hindeutet.

Kurz darauf rutschte die Aktie unter die Marke von 130,00 US-Dollar, beendete damit ihren seit April vergangenen Jahres bestehenden Aufwärtstrend und fiel bis an den 200-Tage-Durchschnitt zurück. Noch hält sich der Kurs im Bereich um 119,00 US-Dollar stabil, doch die Vorzeichen sprechen zunehmend für die Verkäufer.

Das bärische Szenario: Fällt die Aktie unter die Marke von 117,00 US-Dollar, drohen weitere Kursverluste – zunächst in Richtung 108,34 US-Dollar und im weiteren Verlauf bis auf 101,08 US-Dollar. Für Trader, die auf fallende Kurse setzen, könnte dies eine entsprechende Gelegenheit bieten. Wer hingegen auf steigende Kurse spekuliert, sollte genau in diesen Preisregionen nach Anzeichen für eine Stabilisierung und Bodenbildung Ausschau halten.

Das bullische Szenario: Um die Gefahr eines weiteren Abverkaufs komplett abzuwenden, müsste die Citigroup-Aktie rasch wieder über mindestens 141,00 US-Dollar steigen – danach sieht es angesichts der aktuellen Kursentwicklung derzeit allerdings nicht aus.

Trading-Strategie:

SHORT

Stop-Sell-Order : 117,00 US-Dollar

Kursziele : 108,34 und 101,08 US-Dollar

Renditechance via DN5SBH : 85 Prozent

Anlagehorizont : 2 - 4 Wochen

Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Citigroup Inc. (Tageschart in US-Dollar) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DU2V25 Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 1,81 - 1,82 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 99,5429 US-Dollar Basiswert: Citigroup Inc. KO-Schwelle: 99,5429 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 119,38 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 5,96 Kurschance: Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DN5SBH Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 1,78 - 1,79 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 138,8542 US-Dollar Basiswert: Citigroup Inc. KO-Schwelle: 138,8542 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 119,38 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: 101,08 US-Dollar Hebel: 6,05 Kurschance: + 85 Prozent Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

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Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



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Haftungsausschluss

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