-1,87 %

USD

Gold Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -6,26 % 1 Monat -9,05 % 3 Monate -14,40 % 1 Jahr -6,45 %

Goldpreis stürzt ab: Das Edelmetall fälltauf 3.777,66. Der Markt reagiert mit deutlichen Abgaben.

Zur Veranschaulichung: Vor 10 Jahren notierte Gold bei 1.205,83USD. Aus einer Anlage von 1.000USD wäre bis heute bei einem Kurs von 3.777,66USD ein Wert von 3.132,82USD geworden – ein Gewinn von +213,28 %.

Informationen zu Gold

Als knappes Edelmetall ist Gold stark von globalen Makrofaktoren geprägt. Es dient sowohl als Krisenwährung als auch als Anlage zur Wertsteigerung. Der Goldpreis unterliegt Schwankungen durch Zinsen, Konjunkturdaten und geopolitische Spannungen. Neben Anlegern sind Zentralbanken wichtige Käufer auf dem Weltmarkt.