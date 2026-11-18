Vier Spitzenplätze, sieben Nächte auf der EXPLORA I und die schönsten Destinationen des westlichen Mittelmeers – nach dem großen Erfolg der ersten „Golf & Meer“-Reise legt CONSUL Weltreisen bereits die nächste außergewöhnliche Golfkreuzfahrt auf. Gemeinsam mit starken Partnern aus der Golfbranche soll das Konzept künftig deutlich ausgebaut werden.

Hannover, 18. November 2026 / IRW-Press / Der Erfolg der ersten Reise hat die Erwartungen übertroffen: Die von CONSUL Weltreisen für Mai 2027 aufgelegte „Golf & Meer“-Kreuzfahrt mit Explora Journeys ist bereits ausgebucht. Für den Hannoveraner Reiseveranstalter ist das der Startschuss, das noch junge Segment hochwertiger Golfkreuzfahrten konsequent auszubauen.

Bereits für den 10. bis 19. Oktober 2027 folgt deshalb die nächste Reise. Unter dem Motto „Vier Runden mit Meerblick“ verbindet CONSUL Weltreisen eine Kreuzfahrt mit der EXPLORA I von Rom nach Barcelona mit vier ausgewählten Golfplätzen in Italien, Frankreich und Spanien. https://consul-weltreisen.com/aktuelle-angebote/

„Die Resonanz auf unsere erste Golf & Meer-Reise hat uns gezeigt, dass es eine große Nachfrage nach hochwertigen Golfreisen gibt, bei denen nicht ausschließlich der Sport im Mittelpunkt steht“, sagt Hans-Joachim Bischoff, Geschäftsführer und Inhaber von CONSUL Weltreisen. „Unsere Gäste möchten außergewöhnliche Plätze spielen, gleichzeitig aber gemeinsam mit ihren Partnern eine besondere Reise erleben. Genau diese Verbindung aus Golf, Meer, Kulinarik, Lifestyle und außergewöhnlichen Destinationen wollen wir weiterentwickeln.“

Von Monte-Carlo bis zur Costa Smeralda

Die neue Route führt von Rom über Livorno, Genua und Portofino, Villefranche-sur-Mer, Olbia und Palma de Mallorca bis nach Barcelona. Vier Golfrunden bilden die sportlichen Höhepunkte: der traditionsreiche Golfclub Rapallo in Ligurien, der Monte-Carlo Golf Club hoch über Monaco, der Pevero Golf Club an der Costa Smeralda und Golf Son Gual auf Mallorca. Optional kann eine fünfte Runde im Cosmopolitan Golf & Country Club bei Livorno gespielt werden.

Dabei unterscheidet sich das Konzept bewusst von einer klassischen Golfreise. Während die Golfer auf dem Platz stehen, erleben die mitreisenden Partner und Nichtgolfer Destinationen wie Florenz, Portofino, die Côte d’Azur, die Costa Smeralda oder Mallorca. Am Abend kommt die Gruppe wieder an Bord zusammen.