Der kanadische Lithiumsektor ist auf Expansionskurs: Machbarkeitsstudien bescheinigen milliardenschwere Projektwerte, Bohrungen belegen das weitere Potenzial im Boden. Durch politischen Rückenwind und großes Interesse von Industriepartnern steigt das Land zum westlichen Powerhouse für das begehrte Batteriemetall auf.

Der Lithiumexplorer Q2 Metals (ISIN: CA74739G1072, WKN: A3D4CR) legte im November nach jahrelangen Vorarbeiten die PEA für das Lithiumprojekt Cisco in Quebec vor. Die Studie war in der gesamten Branche erwartet worden, war Cisco doch kurz vor ihrer Veröffentlichung von der Association de l'Exploration Minière du Québec als „Entdeckung des Jahres“ ausgezeichnet worden. Die hohen Erwartungen wurden nicht enttäuscht.

Die PEA basiert auf einer aktualisierten Mineralressource von 297,3 Mio. Tonnen mit 1,36 % Li₂O, die aus 75 Bohrungen über eine Gesamtlänge von 33.343 m bis Dezember 2025 abgeleitet wurde. Die Studie skizziert eine durchschnittliche Jahresproduktion von 1,7 Mio. Tonnen SC5.5, mit einer geschätzten Gesamtproduktion von 46,5 Mio. t über eine Minenlaufzeit von 28 Jahren.

Q2 Metals: Studie sieht bei Cisco NPV von 13,5 Mrd. CAD

Die geschätzten Investitionen von 2,93 Mrd. CAD sollen sich nach Steuern innerhalb von drei Jahren ab Produktionsbeginn amortisieren. Dabei rechnet die Studie im Basisszenario mit einem SC5.5-Referenzpreis von 1.647 USD pro Tonne. Ausgehend von AISC von 454 CAD pro Tonne (vor Lizenzgebühren auf FOB-Québec-Hafenbasis) ergibt sich der PEA zufolge ein Nettogegenwartswert (8 % Abzinsung) nach Steuern von rund 13,5 Mrd. CAD und ein Nachsteuer-IRR von 38,7 %.

„Die technischen Vorzüge der Cisco-Lagerstätte hinsichtlich Größe, Gehalt und Kontinuität haben in Verbindung mit der Nähe zur Verkehrsinfrastruktur ein Großprojekt mit vorläufigen Gesamtkosten (AISC) im niedrigsten Viertel der Branche ermöglicht“, sagt CEO Alicia Milne. Die Studie markiere dabei keinesfalls die endgültige Größe der Lagerstätte und der künftig geplanten Mine. Die Cisco-Lagerstätte werde sich im Zuge der Bohrkampagne 2026 weiterentwickeln, so Milne. Das Unternehmen sei „gut kapitalisiert, um die aggressive Exploration und den Infrastrukturausbau fortzusetzen.“