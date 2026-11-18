Gold Terra Resource (TSX.V: YGT, FSE: TX0, WKN: A2P0BS) hat am 5. November neue Bohrergebnisse von der Zone 103N im Con-Mine-Projekt bei Yellowknife gemeldet. Der Markt hat sie allerdings unserer Ansicht nach bislang nur unzureichend gewürdigt, was einerseits an der schlechten allgemeinen Stimmung und den fallenden Preisen für Gold und Silber liegt, aber andererseits auch zeigt, dass die Investoren in weiten Teilen das volle Potenzial des Projekts wohl noch nicht erkannt haben.

Nicht gewürdigt wird zum Beispiel, dass das Unternehmen das Gelände der Con-Mine von Newmont erwerben kann, sobald die Bedingungen aus dem Optionsvertrag erfüllt sind. Zwei weitere Aspekte machen die Meldung von Anfang November für das spätere Bergbauszenario interessant: die Breite der Vererzung und die vorhandene Infrastruktur. Doch auch sie werden von den Anlegern weitgehend ignoriert. Für antizyklisch agierende Investoren ergibt sich dadurch eine interessante Situation.

Das Bohrloch GTCM26-061A, eine Abzweigung des Lochs 061, durchschnitt zwischen 843,5 und 850,85 Meter eine Vererzung von 7,35 Metern mit 6,61 Gramm Gold je Tonne. Darin enthalten sind 1,1 Meter mit 31,6 Gramm je Tonne, was etwas mehr als einer Feinunze je Tonne entspricht. Das Ausgangsbohrloch 061 hatte an derselben Stelle über 12,9 Meter nur 1,11 Gramm je Tonne gezeigt. Die Angaben sind zwar nur Bohrlochlängen und noch keine wahren Mächtigkeiten, aber sie sind ein deutliches Indiz für das Potenzial, das in diesem Bereich der Con-Mine noch weitgehend unentdeckt im Boden schlummert. Die Zone 103N gilt als nördliche Fortsetzung der Campbell Shear, entlang der während der historischen Produktion rund 14 Millionen Unzen Gold gefördert wurden.

An dieser Stelle sollte man sich darüber klarwerden, was die Bereite einer durchschnittenen Vererzung für den späteren Abbau und die Aufbereitung des Erzes bedeutet. Bei schmalen Gängen müssen die Bergleute mehr Nebengestein bauen, als die eigentliche Vererzung hergibt, nur damit Mensch und Maschine im Stollen ausreichend Platz haben. Das verdünnt das Erz, lässt die Kosten je Unze steigen und sorgt dafür, dass der Abbau nur langsam und selektiv voranschreitet. Sind die Zonen dagegen mehrere Meter breit, lassen sich größere Abbaukammern mit schwererem Gerät erschließen. Jede Sprengung liefert mehr Tonnen vererztes Gestein, die Verdünnung sinkt anteilig und die Kosten je Tonne fallen.

Ein 1,1 Meter breiter Kern beispielsweise müsste in der Praxis über mindestens zwei Meter abgebaut werden. Bei einer Zone von über sechs Metern hingegen bestimmt das Erz selbst die Abbaubreite. Das ist eine allgemeine bergbauliche Regel, die den Investoren schon heute wichtige Indizien für eine spätere Produktion gibt, auch wenn die wirtschaftlichen Studien, die diese Fragen eingehend behandeln werden, derzeit noch ausstehen.

Nicht nur unter Tage ist hochgradig vererzte Tonnage von Vorteil

Auch für die Mühle zählt die Tonnage. Gold Terra plant eine Anlage mit 2.000 Tonnen Durchsatz am Tag und einer Goldproduktion von rund 140.000 Unzen im Jahr. Dafür braucht das Unternehmen kontinuierlich Erz. Wenige schmale Erzgänge reichen für eine Produktion in dieser Größenordnung selten aus. Breite Zonen hingegen sichern die Auslastung der geplanten Anlage.

Hochgradige Kerne in einem breiteren, geringer mineralisierten Umfeld mischen sich beim Abbau zu einem mittleren Erzgehalt in der Mühle. Sichtbares Gold lässt sich oft schon mit einem Schwerkraftverfahren früh abtrennen, das als vergleichsweise günstig gilt. Beides ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt als eine interessante Chance zu verstehen, nicht als eine verbindliche Zusage.

Wie stark der Goldgehalt schwankt, zeigt der Vergleich der Hauptbohrung mit der abgezweigten Nebenbohrungen. Die aktuelle Ressource von 595.000 Unzen auf der Zone 103N, mit 3,64 Gramm je Tonne bei einer Abschneidegrenze (Cut-off) von 2,0 Gramm, ist zudem nur als „Inferred“ eingestuft. Das ist die niedrigste Kategorie, die zu einem späteren Zeitpunkt noch in eine höhere Sicherheitsstufe überführt werden muss.

Der Vorteil der vorhandenen Infrastruktur

Die nahe der Stadt Yellowknife gelegene Con Mine produzierte von 1938 bis 2003. Gold Terra entwickelt somit kein Projekt auf der grünen Wiese, sondern ein Gelände mit Abbaurechten, Oberflächenrechten und einem vorhandenem Schacht, den das Unternehmen beizeiten entwässern will. Der frühere Betreiber Miramar legte in den 1990er-Jahren zudem einen 1,6 Kilometer langen Zugangsstollen auf der Sohle 3100 an, in dem bisher nur sehr wenig gebohrt wurde.

Die Zone lässt sich über drei Sohlen in 600 bis 900 Metern Tiefe verfolgen. Bohrungen, die von diesen tieferen Niveaus aus niedergebracht werden, sind deutlich günstiger als Bohrungen, die von der Oberfläche aus abgeteuft werden. Rund 30.000 Bohrmeter im Wert von etwa 20 Millionen US-Dollar sind bereits vorhanden, was Studien und Neubohrungen spart.

Die Stadt Yellowknife liegt weniger als zehn Kilometer entfernt und ist über ganzjährig befahrbare Straßen und einen Regionalflughafen gut erreichbar. Gold Terra findet hier nicht nur die benötigten Arbeitskräfte und Dienstleister vor, sondern kann auch über Strom verfügen, der in Wasserkraftwerken erzeugt wird. Im Norden Kanadas müssen viele Explorer ihre Arbeiten im Winter oder Frühjahr pausieren, weil das Wetter eine Fortsetzung der Arbeit nicht zulässt. Auf der Zone 103N hingegen kann, wie CEO Gerald Panneton betont, das ganze Jahr über gebohrt werden. Das spart Standzeiten und Mobilisierungskosten.

Von der Vision zur erfolgreichen Wiederinbetriebnahme der Con-Mine

Kostenvorteile beim Bohren hat Gold Terra bislang schon dadurch realisiert, dass von Masterbohrlöchern Abzweigungen gebohrt wurden. Diese Vorgehensweise erspart bei den Abzweigungsbohrungen viele Bohrmeter durch taubes Deckgestein, die im Fall einer Oberflächenbohrung als zusätzliche Kosten auf das Unternehmen zugekommen wären. Diese Strategie ist mehr als nur eine beiläufige Notiz, denn sie zeigt, wie vorsichtig und verantwortungsvoll Gold Terra mit dem Geld seiner Investoren umgeht.

Die erste Wirtschaftlichkeitsstudie, an der SLR Consulting derzeit mit Nachdruck arbeitet und deren Veröffentlichung noch für Dezember 2026 erwartet wird, soll zeigen, was all diese Vorteile in konkreten Zahlen bedeuten. Das Unternehmen peilt eine Produktion ab 2029 oder 2030 an. Bis dahin ist noch ein weiter Weg zu gehen, aber mit jedem erfolgreich erreichten Meilenstein sinkt für die investierten Anleger das Risiko und wird die Vision der Wiederinbetriebnahme der Con-Mine ein Stückchen realer.

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