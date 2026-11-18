Erst E-Mails, dann Flüge und Bankgeschäfte – schließlich Apple und die NSA: An vier aufeinanderfolgenden Werktagen kam es zu einer Serie schwerer IT-Pannen, die zentrale Dienste in den USA störten. Laut CNBC nennen Unternehmen und Behörden unterschiedliche technische Ursachen.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Am Donnerstag verloren Millionen Nutzer den Zugriff auf ihre E-Mails bei Microsoft. Am Freitag verhängte die US-Luftfahrtbehörde FAA einen Startstopp. Am Montag verzögerten sich Kundentransaktionen bei JPMorgan Chase. Auch United Airlines musste Abflüge kurzzeitig verschieben.

Am Dienstag, dem 17. November, waren Apple-Dienste und die interne Kommunikation des US-Geheimdienstes NSA betroffen.

Was hinter den Ausfällen steckt

Apple verwies auf ein internes Update, die NSA auf planmäßige Wartungsarbeiten. Bei Microsoft war ein seit Juli unentdeckter Softwarefehler verantwortlich. JPMorgan nannte einen Softwarefehler in den eigenen Hardwaresystemen als Ursache.

Die FAA untersucht die Ursache noch. Unter anderem wurde ein Router-Upgrade im Süden von Arkansas als Ursache genannt, das das Telekommunikationsnetz überlastete. Dieses wurde vom Auftragnehmer L3Harris Technologies betreut.

US-Geheimdienstkoordinator Jay Clayton wies gegenüber CNBC eine Erklärung in Form eines Cyberangriffs oder einer koordinierten Aktion eines Staates für die IT-Pannen-Serie zurück.

KI erhöht den Druck auf IT-Teams

Sicherheitsexperten beschreiben einen wachsenden Reparaturdruck: Künstliche Intelligenz hilft dabei, mehr Sicherheitslücken zu entdecken. Unternehmen müssen daher schneller nachbessern und veraltete Systeme modernisieren. Das belastet IT- und Sicherheitsteams zusätzlich.

Sam Rubin von Palo Alto Networks rät dazu, besonders angreifbare Systeme zuerst abzusichern und den Weiterbetrieb bei Ausfällen vorzubereiten. Im US-Kongress werden inzwischen mehr Transparenz und Unterrichtung über Pannen gefordert.

Fazit

Die Pannenserie macht deutlich, wie anfällig zentrale digitale Dienste sind. Bereits Softwarefehler und Routineupdates können Bankgeschäfte, den Flugverkehr und die Kommunikation beeinträchtigen. Für Unternehmen ist es deshalb nicht nur wichtig, Sicherheitslücken zu schließen, sondern sich auch darauf vorzubereiten, den Betrieb bei IT-Ausfällen aufrechtzuerhalten.

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Ferdinand Hammer

Redakteur für Nachrichten Mehr anzeigen Ferdinand Hammer schreibt seit 2017 für die Redaktion von wallstreetONLINE. Zuvor war er unter anderem für das Forum Nachhaltige Geldanlagen (FNG) tätig. Sein besonderes Interesse gilt ESG-Investments und US-Tech-Aktien. Als Early Adopter von Elektrofahrzeugen schreibt er häufig über E-Auto-Aktien und testet gelegentlich auch batterieelektrische Fahrzeuge. Mehr anzeigen wallstreetONLINE Redaktion 0 Follower Autor folgen Mehr anzeigen Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema! Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich. Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger. Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können. Mehr anzeigen RSS-Feed abonnieren

Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion

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