Apple, Banken, Flüge, NSA: IT-Pannenserie trifft die USA – das steckt dahinter
Vier Tage IT-Chaos
Erst E-Mails, dann Flüge und Bankgeschäfte, schließlich Apple und die NSA: In den USA häufen sich massive Systemstörungen. Experten erklären, weshalb selbst alltägliche Wartungsarbeiten weitreichende Folgen haben können.
Erst E-Mails, dann Flüge und Bankgeschäfte – schließlich Apple und die NSA: An vier aufeinanderfolgenden Werktagen kam es zu einer Serie schwerer IT-Pannen, die zentrale Dienste in den USA störten. Laut CNBC nennen Unternehmen und Behörden unterschiedliche technische Ursachen.
Betroffen waren Büros, Banken und der Flugverkehr
Am Donnerstag verloren Millionen Nutzer den Zugriff auf ihre E-Mails bei Microsoft. Am Freitag verhängte die US-Luftfahrtbehörde FAA einen Startstopp. Am Montag verzögerten sich Kundentransaktionen bei JPMorgan Chase. Auch United Airlines musste Abflüge kurzzeitig verschieben.
Am Dienstag, dem 17. November, waren Apple-Dienste und die interne Kommunikation des US-Geheimdienstes NSA betroffen.
Was hinter den Ausfällen steckt
Apple verwies auf ein internes Update, die NSA auf planmäßige Wartungsarbeiten. Bei Microsoft war ein seit Juli unentdeckter Softwarefehler verantwortlich. JPMorgan nannte einen Softwarefehler in den eigenen Hardwaresystemen als Ursache.
Die FAA untersucht die Ursache noch. Unter anderem wurde ein Router-Upgrade im Süden von Arkansas als Ursache genannt, das das Telekommunikationsnetz überlastete. Dieses wurde vom Auftragnehmer L3Harris Technologies betreut.
US-Geheimdienstkoordinator Jay Clayton wies gegenüber CNBC eine Erklärung in Form eines Cyberangriffs oder einer koordinierten Aktion eines Staates für die IT-Pannen-Serie zurück.
KI erhöht den Druck auf IT-Teams
Sicherheitsexperten beschreiben einen wachsenden Reparaturdruck: Künstliche Intelligenz hilft dabei, mehr Sicherheitslücken zu entdecken. Unternehmen müssen daher schneller nachbessern und veraltete Systeme modernisieren. Das belastet IT- und Sicherheitsteams zusätzlich.
Sam Rubin von Palo Alto Networks rät dazu, besonders angreifbare Systeme zuerst abzusichern und den Weiterbetrieb bei Ausfällen vorzubereiten. Im US-Kongress werden inzwischen mehr Transparenz und Unterrichtung über Pannen gefordert.
Fazit
Die Pannenserie macht deutlich, wie anfällig zentrale digitale Dienste sind. Bereits Softwarefehler und Routineupdates können Bankgeschäfte, den Flugverkehr und die Kommunikation beeinträchtigen. Für Unternehmen ist es deshalb nicht nur wichtig, Sicherheitslücken zu schließen, sondern sich auch darauf vorzubereiten, den Betrieb bei IT-Ausfällen aufrechtzuerhalten.
Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion
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