JDC Group verdoppelt EBITDA – AVD verschiebt Lebensgeschäft auf Q1 2027
Kräftiges Wachstum, gedämpfter Ausblick: JDC legt bei Umsatz und Gewinn deutlich zu, senkt aber wegen verschobener Altersvorsorgeabschlüsse die Jahresprognose 2026.
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- Der Konzernumsatz stieg im dritten Quartal 2026 um 17,2 % auf 64,5 Mio. Euro und in den ersten neun Monaten um 18,2 % auf 208,0 Mio. Euro.
- Das EBITDA mehr als verdoppelte sich im dritten Quartal auf 5,6 Mio. Euro; im Neunmonatszeitraum wuchs es um 82,1 % auf 20,1 Mio. Euro.
- Das EBIT erreichte in den ersten neun Monaten 14,9 Mio. Euro, mehr als doppelt so viel wie im Vorjahreszeitraum; das Konzernergebnis stieg um 97,6 % auf 6,1 Mio. Euro.
- Advisortech steigerte den Neunmonatsumsatz um 21,0 % auf 179,0 Mio. Euro; Advisory legte um 10,8 % auf 44,9 Mio. Euro zu.
- Die Einführung des staatlich geförderten Altersvorsorgedepots zum 1. Januar 2027 veranlasst Kunden und Berater, Altersvorsorgeabschlüsse aus dem vierten Quartal ins neue Jahr zu verschieben.
- Deshalb senkt JDC die Jahresprognose 2026: Der Umsatz soll 280–300 Mio. Euro (bisher 300–330 Mio.) und das EBITDA 28–32 Mio. Euro (bisher 35–38 Mio.) erreichen; für 2027 erwartet das Unternehmen eine sehr positive Entwicklung.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsmitteilung (Stichtag Q3), bei JDC Group ist am 18.11.2026.
Der Kurs von JDC Group lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 16,100EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -1,38 % im
Minus.
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