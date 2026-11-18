CHICAGO, 18. November 2026 /PRNewswire/ -- AIC Inc., ein weltweit führender Anbieter von Server- und Speicherlösungen, stellt vom 16. bis 19. November auf der SC26 am Stand 1231 im McCormick Place in Chicago aus. AIC zeigt ein System für jede Ebene eines KI-Inferenzclusters: GPU-Server, gemeinsam genutzter Flash-Speicher und hochdichter Kapazitätsspeicher. Partnersysteme werden am Stand von AIC ausgestellt, und AIC-Plattformen werden an Partnerständen auf der Ausstellungsfläche präsentiert.

Mit zunehmender Skalierung der KI-Inferenz speichern die Modelle mehr Konversationskontext, als der GPU-Speicher aufnehmen kann. Dieser Kontext, bekannt als KV-Cache, verlagert sich auf schnellen, gemeinsam genutzten Flash-Speicher in der Nähe der GPUs, mit nachgelagertem Kapazitätsspeicher. Am Stand 1231 zeigt AIC das System, das es für jede dieser Stufen entwickelt, zusammen mit den GPU-Servern, auf denen die Modelle laufen.

Präsentiert am AIC-Stand 1231

F2026: 2U PCIe Gen5 JBOF mit 26 Hot-Swap-fähigen Dual-Port-NVMe-Einschüben, zwei Controllermodulen und Unterstützung für bis zu vier DPUs, die Flash-Speicher für GPU-Cluster über NVMe-over-Fabrics bereitstellen.

2U PCIe Gen5 JBOF mit 26 Hot-Swap-fähigen Dual-Port-NVMe-Einschüben, zwei Controllermodulen und Unterstützung für bis zu vier DPUs, die Flash-Speicher für GPU-Cluster über NVMe-over-Fabrics bereitstellen. HA2026-HC: 2U-Zwei-Knoten-Speicherserver mit aktiv-aktiver Hochverfügbarkeit, 26 PCIe Gen5 Dual-Port NVMe-Einschüben und einem AMD EPYC 9000-Prozessor in jedem Knoten.

2U-Zwei-Knoten-Speicherserver mit aktiv-aktiver Hochverfügbarkeit, 26 PCIe Gen5 Dual-Port NVMe-Einschüben und einem AMD EPYC 9000-Prozessor in jedem Knoten. SB201-SU: 2U-All-Flash-Server mit 24 PCIe Gen5 NVMe-Einschüben an der Vorderseite (U.2 oder E3.S), zwei Intel-Xeon-6-Prozessoren und CXL 2.0-Unterstützung. Der SB201-SU ist ein Highlight im Innovation Pass Programm von Intel auf der SC26.

2U-All-Flash-Server mit 24 PCIe Gen5 NVMe-Einschüben an der Vorderseite (U.2 oder E3.S), zwei Intel-Xeon-6-Prozessoren und CXL 2.0-Unterstützung. Der SB201-SU ist ein Highlight im Innovation Pass Programm von Intel auf der SC26. SB407-ID: 4U-Speicherserver mit 60 Hot-Swap-fähigen 3,5-Zoll-Einschüben, sechs PCIe Gen5 NVMe-Einschüben auf der Rückseite, zwei Intel Xeon 6-Prozessoren und sechs PCIe Gen5 x16-Steckplätzen für die Kapazitätsstufe.

4U-Speicherserver mit 60 Hot-Swap-fähigen 3,5-Zoll-Einschüben, sechs PCIe Gen5 NVMe-Einschüben auf der Rückseite, zwei Intel Xeon 6-Prozessoren und sechs PCIe Gen5 x16-Steckplätzen für die Kapazitätsstufe. CB502-NM: 5U-GPU-Server mit zwei AMD EPYC 9004/9005-Prozessoren und bis zu acht Dual-Slot-GPUs mit jeweils bis zu 600 W.

AIC zeigt außerdem das J4078-02-04X 4U 78-Bay 24Gb/s SAS JBOD, den CB203-CP 2U-Server mit vier GPUs und weitere Systeme aus seinem Server- und Speicherportfolio. Ebenfalls am Stand zu sehen ist der SB103-JP, das neueste System von AIC, ein 1U-All-Flash-Server mit bis zu 16 E3.S PCIe Gen6 NVMe-Einschüben und einem einzelnen AMD EPYC 9006-Prozessor. Besuchen Sie uns am Stand 1231, um das System selbst zu erleben.