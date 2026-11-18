Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von NVIDIA in den letzten drei Monaten Verluste von -25,04 % verkraften.

NVIDIA übertrifft mit seinem Quartalsbericht die Erwartungen. Zugleich steigen die Aktien von Advanced Micro Devices, Intel, Qualcomm und Broadcom, wobei Advanced Micro Devices die Vergleichsgruppe anführt. Trotz des Tagesgewinns bleibt NVIDIA auf Wochensicht deutlich im Minus.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die NVIDIA Aktie damit um -6,77 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -25,40 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie -9,85 % verloren.

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So schlagen sich die Wettbewerber von NVIDIA

Advanced Micro Devices, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +3,01 %. Intel notiert im Plus, mit +2,30 %. Qualcomm notiert im Plus, mit +1,66 %. Broadcom legt um +1,47 % zu

🔍 wallstreetONLINE-Community zur NVIDIA Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um starke Quartalszahlen und einen optimistischen Ausblick bei NVIDIA, denen Sorgen über weitere Kursverluste gegenüberstehen. Diskutiert werden Führungs- und Exportrisiken sowie hohe KI-Investitionen, Zirkelfinanzierung und Verschuldung der Branche. Optimisten verweisen auf hohe Nachfrage und ein sinkendes KGV. Thema ist auch die Jefferies-Kurszielsenkung von 300 auf 250 US-Dollar bei beibehaltener Kaufempfehlung.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber NVIDIA eingestellt.

Die Aktie von NVIDIA erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 46,97 %. Über 5 Jahre lag sie bei 40,91 %, über 10 Jahre bei 51,78 %.

Informationen zur NVIDIA Aktie

NVIDIA entwickelt GPUs, KI-Beschleuniger, Netzwerktechnik und Software für Rechenzentren, Gaming und professionelle Grafik. Bei KI-Beschleunigern ist der Konzern Marktführer. Wichtige Konkurrenten sind AMD, Intel sowie Google und AWS mit eigenen KI-Chips. Differenzierungsmerkmale sind das etablierte CUDA-Softwareökosystem und die integrierte Plattform aus Chips, Netzwerken und Software.

Es gibt 24 Mrd. NVIDIA Aktien. Damit ist das Unternehmen 3,50 Bil. € wert.

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Zeitraum Performance 1 Woche -6,77 % 1 Monat -25,40 % 3 Monate -25,04 % 1 Jahr -9,22 %

NVIDIA Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?

Stand: 18.11.2026, 08:12 Uhr

Ob sich ein Einstieg bei der NVIDIA Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur NVIDIA Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.

Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.