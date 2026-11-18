Auf Sicht von drei Monaten bleibt Nebius Group Registered (A) trotz des heutigen Kurssprungs mit -55,03 % im Minus.

Nach einem Monatsverlust von 32,27 % setzt bei Nebius Group Registered (A) eine Gegenbewegung ein. Die Aktie des Cloud- und Infrastruktur-Anbieters bleibt auf Wochensicht allerdings deutlich im Minus.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Nebius Group Registered (A) Aktie damit um -22,68 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -32,27 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von Nebius Group Registered (A) +43,01 % gewonnen.

Die Aktie von Nebius Group Registered (A) erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 77,60 %. Über 5 Jahre lag sie bei 6,08 %, über 10 Jahre bei 18,66 %.

Nebius Group Registered (A) Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -22,68 % 1 Monat -32,27 % 3 Monate -55,03 % 1 Jahr +44,00 %

Informationen zur Nebius Group Registered (A) Aktie

Stand: 18.11.2026, 08:13 Uhr

Nebius Group Registered (A) ist ein Cloud- und Infrastruktur-Anbieter mit Fokus auf skalierbare Rechenleistung, Storage und KI-Plattformen für Unternehmen. Hauptleistungen: IaaS/PaaS, Daten- und Entwickler-Services. Marktstellung: Nischenplayer im Wettbewerb mit Hyperscalern wie AWS, Microsoft Azure, Google Cloud. Mögliche USPs: regionale Fokussierung, technische Spezialisierung, flexible Preis- und Service-Modelle.

Es gibt 220 Mio. Nebius Group Registered (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 22,95 Mrd. € wert.

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Nebius Group Registered (A) Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den starken Kursrückgang und die hohe Schwankungsbreite der Nebius-Aktie. Einige halten den Abverkauf für übertrieben und sehen Kaufchancen oder eine Unterbewertung; genannt werden ein Fair Value von 147 und ein Rosenblatt-Kursziel von 304 US-Dollar. Andere warnen vor einer Neubewertung bei schwächeren Nvidia-Zahlen, strengeren Microsoft-Prüfungen oder nachlassender Nachfrage und halten Kurse von 60 bis 80 US-Dollar für möglich.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Nebius Group Registered (A) eingestellt.

Nebius Group Registered (A) Aktie: Worauf Anleger jetzt achten sollten

Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die Nebius Group Registered (A) Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur Nebius Group Registered (A) Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.

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