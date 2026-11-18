US-Präsident Donald Trump reagierte mit einer drastischen Drohung auf den CNN-Bericht über eine mögliche sogenannte schmutzige Bombe. Sollte ein solcher Plan existieren, werde der Iran "einen Preis zahlen, wie ihn noch kein Land zuvor gezahlt hat", sagte Trump laut CNBC auf dem ASEAN-Gipfel in Manila. US-Außenminister Marco Rubio erklärte allerdings, er sehe keine unmittelbare Bedrohung für die amerikanische Hauptstadt.

Der Iran hat nach eigenen Angaben US-Drohnen- und Raketenstellungen auf dem Luftwaffenstützpunkt Ali Al Salem in Kuwait angegriffen. Auch Bahrain meldete neue Luftangriffe, während US-Geheimdienste laut CNN Hinweisen auf mögliche iranische Pläne zum Einsatz einer radioaktiven Sprengvorrichtung gegen Washington nachgehen. Trotz der militärischen Eskalation sind die Ölpreise am Mittwochmorgen weiter gefallen. Brent verbilligte sich laut Reuters um 1,5 Prozent auf 91,67 US-Dollar je Barrel, die US-Sorte WTI verlor 2,2 Prozent auf 84,10 US-Dollar.

Unterdessen weiten sich die Angriffe am Persischen Golf aus. Am Dienstag hatten iranische Drohnen laut Reuters ein US-Militärradarsystem in Bahrain angegriffen. Die USA reagierten mit Angriffen auf eine Raketenabschussrampe auf der iranischen Insel Qeshm. Die mit Teheran verbündeten Huthis im Jemen erklärten zudem, fünf Drohnen auf zwei Pumpstationen der saudischen Ost-West-Pipeline abgefeuert zu haben. Über diese Pipeline kann Saudi-Arabien Öl unter Umgehung der Straße von Hormus exportieren.

Am Ölmarkt überwiegen dennoch die Erwartungen eines Angebotsüberschusses. Laut Daten des American Petroleum Institute stiegen die US-Rohölvorräte in der vergangenen Woche um rund 5,3 Millionen Barrel, nachdem sie bereits in der Vorwoche um neun Millionen Barrel zugelegt hatten. Auch die Benzinvorräte erhöhten sich um mehr als fünf Millionen Barrel.

Die Internationale Energieagentur (IEA) teilte am Freitag mit, dass das weltweite Ölangebot erstmals seit Kriegsausbruch wieder die Nachfrage überstiegen habe. Für das laufende Quartal erwartet sie einen Überschuss. Analysten des Finanzdatenanbieters LSEG warnen jedoch, dass eine Normalisierung der Lieferströme durch die Straße von Hormus unter den derzeitigen Bedingungen noch nicht möglich sei.

Die fallenden Ölpreise zeigen, dass die wachsenden Lagerbestände und die Aussicht auf ein Überangebot derzeit stärker wiegen als die militärischen Risiken. Gerade die Angriffe auf alternative Exportrouten machen die Versorgung jedoch anfällig für neue Störungen. Sollten größere Liefermengen ausfallen, könnte sich die derzeitige Preisentwicklung schnell umkehren.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion





Historische Öl-Krise - 5 Aktien, die davon profitieren! Jetzt Report kostenlos herunterladen!

Gina Moesing

Redakteurin für Nachrichten Mehr anzeigen Gina Moesing ist 2014 bei wallstreetONLINE eingestiegen und über die Jahre zunächst als Community Managerin und Social Media Redakteurin in den Kapitalmarkt eingetaucht. Neben den Marktbewegungen von Big Playern wie Cathie Wood und Warren Buffett ist sie jetzt als Redakteurin immer auf der Suche nach den frischesten Analystenstimmen. Als Ausgleich zum Marktgeschehen boxt sie und spielt mit Acrylfarbe. Mehr anzeigen wallstreetONLINE Redaktion 0 Follower Autor folgen Mehr anzeigen Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema! Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich. Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger. Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können. Mehr anzeigen RSS-Feed abonnieren

Podcast "Börse, Baby!"