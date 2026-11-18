SINGAPUR und NEW YORK, 18. November 2026 /PRNewswire/ -- Synthesys , das Finanzmarkt-Infrastrukturunternehmen für tokenisierte Kapitalmärkte, gab heute eine Zusammenarbeit mit WisdomTree (NYSE: WT), einem globalen Finanzinnovator, bekannt, durch die die tokenisierten Fonds von WisdomTree über regulierte Kanäle zugänglich gemacht werden, die in das Synthesys Network integriert sind.

Synthesys Network wird regulierten Intermediären den Zugang zum Portfolio tokenisierter Fonds von WisdomTree ermöglichen, beginnend mit drei Fonds, die Geldmarkt-, US-Large-Cap-Aktien- und Technologiestrategien abdecken, nachdem die Genehmigung für den Vertrieb in Singapur erteilt wurde.

Im Rahmen dieser Zusammenarbeit werden die Fonds für regulierte Vertriebspartner zugänglich, die über das Synthesys Network verbunden sind – eine verbindende Infrastrukturebene, die den regulierten Vertrieb über mehr als 80 Vertriebskanäle weltweit ermöglicht. Der erste dieser Partner ist Pinetree Securities, das die tokenisierten Fonds von WisdomTree bei bestimmten berechtigten institutionellen Kunden in Singapur vermarkten wird, die die geltenden gesetzlichen Anforderungen erfüllen; weitere Vertriebspartner werden folgen.

Zu den Fonds gehören der WisdomTree Money Market Digital Fund (WTGXX), der WisdomTree 500 Digital Fund (SPXUX) und der WisdomTree Technology and Innovation 100 Digital Fund (TECHX). WisdomTree hat die Fonds in Singapur als „Restricted Schemes" registriert, wodurch sie einem breiteren Kreis berechtigter Anleger zur Verfügung stehen. Zusammen bieten sie berechtigten Anlegern über tokenisierte, regulierte Anlageinstrumente Zugang zu USD-Cash-Management, US-Large-Cap-Aktien und technologieorientierten Anlagen.

Die meisten tokenisierten Fonds agieren nach wie vor weitgehend isoliert voneinander. Jede Bank, jedes Fintech-Unternehmen, jeder Broker oder jede Plattform, die darauf aufbauen möchte, muss sich separat mit jedem Fondsmanager integrieren – Kette für Kette und Rechtsraum für Rechtsraum –, sodass selbst die besten Produkte nur einen Bruchteil ihres adressierbaren Marktes erreichen. Das Synthesys Network ermöglicht die Konnektivität und die operative Ebene, die regulierte Vertriebskanäle – darunter Banken, Zahlungsdienstleister, Fintech-Unternehmen und Finanzinstitute über verschiedene Rechtsräume hinweg – über eine einzige Integration mit tokenisierten Produkten auf institutionellem Niveau verbindet.