Ich denke das meiste folgt daraus, das in besagten Ländern, vor allem hier, in Institutionen in denen vulnerable Menschen sind kein Klimaanlagen installiert werden. Die Hitzetoten wurden schon immer hingenommen (die rheinischen Sommer hier waren auch schon vor dem Klimawandel oft brutal). Vor allem in Altersheimen und Krankenhäusern.





Ein Verwandter war den Sommer in einer Klinik - 38 Grad draußen über 40 drin in dem Betonbau Südfenster, dünne Jalousie. Wenn man Herz-Kreislauf Probleme hat war es das schnell, er hat einige Hitze-Kollapse dort gesehen die zum Glück behandelt werden konnten.





Aber bekanntlich erzeugen Klimaanlagen Zugluft (tödlich in Deutschland) und erzeugen CO2 (vor allem tagsüber im Sommer wenn Solar auf Vollast läuft).





PS: Meine Mutter erzählt noch wie sie in den 50ern in Ludwigshafen in der Dachgeschoßwohnung ständig nasse Bettücher aufgehängt haben um irgendwie durchzukommen. Da war noch kein Klimawandel, aber alte Leute hätte das auch schon schnell umgehauen.