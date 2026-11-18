Euro fällt wieder unter 1,10 Euro
Devisen
- Euro fällt unter 1,10 Dollar nahe dem Jahrestief
- Experten halten eine Euro-Erholung für verfrüht
- Kurzfristig gestützt, dürfte Euro 2027 abwerten
FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro ist am Mittwoch nach seiner Stabilisierung vom Vortag wieder deutlicher unter die Marke von 1,10 US-Dollar gefallen. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung zu 1,0979 Dollar gehandelt - ein etwas weniger als am Vorabend und nur knapp über ihrem Jahrestief. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Dienstagnachmittag auf 1,0989 Dollar festgesetzt. An den Vortagen war es für den Euro bereits merklich abwärts gegangen.
Zuletzt fehlte am Devisenmarkt eine klare Richtung. Die etwas stärker als erwartet gestiegenen Einzelhandelsumsätze vom Oktober stützten den Dollar am Dienstag nur vorübergehend. Die Industrieproduktion war im vergangenen Monat unerwartet gesunken.
Die Experten der Landesbank Helaba halten es jedenfalls für verfrüht, auf eine Erholung des Euro zu setzen. Das Indikatorenbild sei getrübt und zu einer deutlich überverkauften und korrekturbedürften Marktlage sei es bislang nicht gekommen, schrieben sie am Morgen.
Die Experten der Commerzbank verweisen in ihrem Morgenkommentar auf die Zinserwartungen für die USA und die Eurozone. Für die Vereinigten Staaten seien bis Ende 2027 drei Zinserhöhungen am Markt eingepreist, während die Commerzbank-Volkswirte nur mit zwei Zinsschritten rechnen - genau wie für den Euroraum. Kurzfristig könnte der Euro gegenüber dem US-Dollar gestützt werden, schrieben sie. Im kommenden Jahr dürfte die Gemeinschaftswährung gegenüber dem Dollar nach ihrer Einschätzung jedoch weiter abwerten./stw/stk
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu EUR/USD - 965275 - EU0009652759
Das denkt die wallstreetONLINE Community über EUR/USD. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
4-Stunden-Chart: Pendelphase unter 1,10, Druck nach unten
Nach dem schwachen Wochenstart hat der Kurs unterhalb der 1,10er-Marke eine Pendelphase begonnen. Die Erholung vom Dienstag endete unter 1,1050, im frühen Handel am Mittwoch gibt EUR/USD bei 1,0982 nach.
Der Druck nach unten dürfte weiteren Abgabedruck ankündigen. Das Signal mit Zielen im Bereich von 1,09 bleibt aktiv.
Bild: https://www.tradingview.com/x/zMIQWNIh/
Danke für die Einordnung. Ich schaue mir denselben Markt über den Euro-Future an (6E, Dezember-Kontrakt), da sieht das Mittwochstief so aus:
Im Future lief der Rücksetzer bis rund 1,1143 und hinterließ dort eine Kerze mit langem unterem Docht — der Verkaufsdruck war also da, hat aber nicht getragen. Von diesem Punkt aus kamen rund 120 Ticks Erholung in zweieinhalb Tagen. Deckt sich mit Ihrem “abgefangen und direkt zurückgekauft”.
Was mir dabei aufgefallen ist und wofür ich gern eine zweite Meinung hätte: Ich habe am Wochenende nicht nur den Euro angeschaut, sondern auch die Futures auf australischen und kanadischen Dollar, Yen, neuseeländischen Dollar und Franken. Alle sechs haben in der zweiten Wochenhälfte gegen den Dollar zugelegt, am deutlichsten Franken und Kanada.
Das spricht aus meiner Sicht dafür, dass die Bewegung weniger vom Euro kam als vom Dollar — trotz Verbraucherpreisen, Erzeugerpreisen und Einzelhandel allesamt über Erwartung. Den Ausschlag scheint eher die zweite Reihe gegeben zu haben: Einzelhandels-Kontrollgruppe nur plus 0,1 Prozent, Philadelphia-Fed auf 20,9 nach 37,8, und die zehnjährige Rendite von 5,24 auf 5,09 zurück.
Sehen Sie das auch als Dollar-Thema, oder trauen Sie dem Euro hier eigene Stärke zu?
EUR/USD Prognosen Update
Der Kursverlauf hat sich in den vergangenen Wochen an der 1,15er-Marke gestützt und das Januartief getestet. Dort zeigt sich in der laufenden Woche nach einem zurückgewiesenen Ausbruch über das Vorwochenhoch zunächst Unterstützung, sodass der Markt am heutigen Mittwoch auf einen nächsten Test des 1,1600er-Bereichs abzielen könnte.
Mögliche Tagesspanne: 1,1560 bis 1,1620
Nächste Widerstände: 1,1585 = Vorwochenhoch | 1,1742
Wichtige Unterstützungen: 1,1575 | 1,1511 = Vorwochentief | 1,1410