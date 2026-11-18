An den asiatischen Finanzmärkten bestimmten die Nvidia-Zahlen nahezu vollständig das Handelsgeschehen. Der Technologiekonzern konnte mit seiner Geschäftsentwicklung erneut überzeugen und selbst hartnäckigen Zweiflern an der Nachhaltigkeit des KI-Booms neue Argumente liefern. Lediglich die rückläufigen Margen sorgten für einen kleinen Wermutstropfen. Besonders in Japan, Südkorea und Taiwan profitierten die Aktienmärkte von kräftigen Kursgewinnen bei Halbleiterunternehmen. In China blieb die erhoffte Euphorie dagegen weitgehend aus. Dort überlagern die Sorgen vor weiteren amerikanischen Handelsbeschränkungen die positiven Unternehmensnachrichten.

Dabei könnten die internationalen Vorgaben aus dem Technologiesektor kaum besser ausfallen. Nvidia hat mit hervorragenden Quartalszahlen erneut seine Ausnahmestellung im weltweiten KI-Boom unter Beweis gestellt. Doch während die Anleger an zahlreichen asiatischen Börsen wieder zugreifen, dürfte die Begeisterung in Frankfurt zunächst auf wenige Aktien begrenzt bleiben.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Für den DAX reicht der Rückenwind aus Asien zunächst nicht aus, um eine breitere Erholung auszulösen. Zwar dürften insbesondere Infineon und Siemens Energy von den positiven Signalen aus der KI-Branche profitieren, doch auf andere Sektoren lässt sich die Kaufbereitschaft bislang kaum übertragen. Der gestrige Ausverkauf hat deutliche Spuren hinterlassen und viel Vertrauen zerstört. Vor allem die erneut gestiegenen Inflations- und Zinssorgen in den USA haben die Anleger verunsichert. Gute Unternehmenszahlen allein reichen in diesem Umfeld nicht mehr aus, um die Finanzmärkte nachhaltig zu stabilisieren.

Auch aus der deutschen Wirtschaft kommen zunächst keine ermutigenden Nachrichten. Die heute veröffentlichten Baugenehmigungen sind im September um 14,8 Prozent zurückgegangen. Die Zahlen verdeutlichen, dass die Bauwirtschaft weiterhin unter hohen Finanzierungs- und Baukosten sowie der anhaltenden politischen Unsicherheit leidet.

Im weiteren Handelsverlauf dürfte sich die Aufmerksamkeit deshalb erneut auf die Vereinigten Staaten richten. Im Mittelpunkt steht das Sitzungsprotokoll der US‑Notenbank. Nach den zuletzt überraschend hohen Preissteigerungen und den zunehmenden Hinweisen auf eine erneute Beschleunigung der Inflation werden die Anleger besonders genau auf die Einschätzungen der Fed-Mitglieder achten. Entscheidend ist die Frage, ob weitere Zinserhöhungen tatsächlich näher rücken und wie groß die Unterstützung für einen restriktiveren geldpolitischen Kurs innerhalb der Notenbank inzwischen ist. Neue Hinweise auf zusätzliche Zinsschritte könnten den jüngsten Verkaufsdruck an den Aktienmärkten erneut verstärken.

Sie wollen sofort benachrichtigt werden, wenn etwas an der Börse passiert? Eröffnen Sie ein Demo-Konto und aktivieren Sie die "push notifications"!

CFDs und OTC Optionen sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 70% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim Handel mit CFDs und OTC Optionen bei diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs und OTC Optionen funktionieren, und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge in der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website: www.cmcmarkets.com.

Disclaimer: Die Inhalte dieses Artikels (nachfolgend: „Inhalte“) sind Bestandteil der Marketing-Kommunikation von CMC Markets Germany GmbH (nachfolgend “CMC Markets”) und dienen lediglich der allgemeinen Information. Sie stellen keine unabhängige Finanzanalyse und keine Finanz- oder Anlageberatung dar. Es sollte nicht als maßgebliche Entscheidungsgrundlage für eine Anlageentscheidung herangezogen werden. Das Informationsmaterial ist niemals dahingehend zu verstehen, dass CMC Markets den Erwerb oder die Veräußerung bestimmter Finanzinstrumente, einen bestimmten Zeitpunkt für eine Anlageentscheidung oder eine bestimmte Anlagestrategie für eine bestimmte Person empfiehlt oder für geeignet hält. Insbesondere berücksichtigen die Informationen nicht die individuellen Anlageziele oder finanziellen Umstände des einzelnen Investors. Die Informationen wurden nicht in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Anforderungen zur Förderung der Unabhängigkeit der Finanzanalyse erstellt und gelten daher als Werbemitteilung. Obwohl CMC Markets nicht ausdrücklich daran gehindert ist, vor der Bereitstellung der Informationen zu handeln, versucht CMC Markets nicht, vor der Verbreitung der Informationen einen Vorteil daraus zu ziehen.

