M1 Kliniken: Beauty-EBIT nach neun Monaten kräftig um 35,5 % gestiegen
Schönheit als Wachstumsmotor: M1 legt im Beauty-Geschäft bei Umsatz und Gewinn kräftig zu, baut sein Standortnetz aus und hebt das langfristige Margenziel an.
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- Das Beauty-Segment steigerte in den ersten neun Monaten 2026 den Umsatz um 11,3 % auf 86,6 Mio. Euro und das EBIT um 35,5 % auf 28,6 Mio. Euro; die EBIT-Marge stieg auf 33,0 %.
- Im dritten Quartal legte das Beauty-EBIT um 63,9 % auf 10,0 Mio. Euro zu, bei einem Umsatzplus von 11,7 % auf 29,7 Mio. Euro.
- Das Konzern-EBIT betrug 25,6 Mio. Euro; bereinigt um einen einmaligen, nicht zahlungswirksamen Entkonsolidierungseffekt von 4,1 Mio. Euro lag es bei 29,7 Mio. Euro, 21,1 % über dem Vorjahr.
- Der starke Rückgang des Konzernumsatzes auf 106,3 Mio. Euro ist wegen des Verkaufs der HAEMATO Pharm GmbH nur bedingt mit dem Vorjahr vergleichbar; das Handelssegment war 2026 nur im Januar enthalten.
- Bis 2029 plant M1 im Beauty-Segment einen Umsatz von 200 bis 300 Mio. Euro und hebt das Ziel für die nachhaltige EBIT-Marge auf mindestens 25 % an.
- Das Netz soll mit der geplanten Eröffnung in Heilbronn im Dezember 2026 auf 60 Fachzentren wachsen; für 2027 plant das Unternehmen den Wechsel in den Prime Standard und hält an seiner stabilen Dividendenpolitik fest.
Der Kurs von M1 Kliniken lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 19,760EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +2,97 % im
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28 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 19,320EUR das entspricht einem Minus von -2,23 % seit der Veröffentlichung.
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