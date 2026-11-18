Pyramid: Starkes 2026, höhere Profitabilität und Einstieg in Physical AI 117 0 Kommentare

Neue Großkunden, mehr Wachstum, Fokus auf Physical AI: Pyramid erwartet 2026 rund 85 Mio. Euro Umsatz. Ab 2027 soll ein größerer KI-Server-Roll-out zusätzliche Impulse liefern.

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Verfasst von wO Newsflash

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