Pyramid: Starkes 2026, höhere Profitabilität und Einstieg in Physical AI
Neue Großkunden, mehr Wachstum, Fokus auf Physical AI: Pyramid erwartet 2026 rund 85 Mio. Euro Umsatz. Ab 2027 soll ein größerer KI-Server-Roll-out zusätzliche Impulse liefern.
Foto: adobe.stock.com
- Pyramid erwartet für 2026 einen Konzernumsatz von rund 85 Mio. Euro und ein bereinigtes Konzern-EBITDA von etwa 4 Mio. Euro.
- Bei der Tochter Pyramid Computer GmbH wird ein bereinigtes EBITDA von rund 4,3 Mio. Euro erwartet; die EBITDA-Marge soll wieder über 5 % liegen.
- Das organische Umsatzwachstum dürfte mehr als 15 % betragen, während sich das EBITDA gegenüber dem Vorjahr voraussichtlich verdoppelt.
- Pyramid gewann 2026 zahlreiche neue Kunden, darunter einen weiteren der weltweit größten Einzelhandelskonzerne, und kompensierte damit verzögerte Bestellungen aus einem KI-Server-Rahmenvertrag.
- Ab 2027 erwartet der Vorstand den Beginn des größeren Roll-outs aus diesem Rahmenvertrag und damit zusätzliche Wachstumsimpulse.
- Das Unternehmen richtet sich strategisch stärker auf Physical-AI-Lösungen aus, darunter KI-Server und die Pyramid AI Camera Rail, und setzt auf lokale Entwicklung sowie europäische Produktion.
Der Kurs von Pyramid lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 1,4250EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +3,26 % im Plus.
1 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 1,4300EUR das entspricht einem Plus von +0,35 % seit der Veröffentlichung.
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