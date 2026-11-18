Westwing: Rückkauf pausiert – neues Angebot für eigene Aktien
Westwing setzt auf weniger Aktien: 1,15 Millionen werden eingezogen, bis zu eine Million weitere sollen für je 14,80 Euro zurückgekauft werden. Der Börsenrückkauf pausiert vorübergehend.
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- Westwings Vorstand beschloss mit Zustimmung des Aufsichtsrats, 1.150.000 eigene Aktien einzuziehen und das Grundkapital dadurch von 19,65 Mio. auf 18,5 Mio. Euro herabzusetzen.
- Nach der Einziehung hält Westwing noch 317.412 eigene Aktien – rund 1,7 % des herabgesetzten Grundkapitals.
- Rocket Internet und bestimmte verbundene Unternehmen müssen trotz einer möglichen Beteiligung von über 30 % infolge der Kapitalherabsetzung kein Pflichtangebot abgeben; sie sind durch BaFin-Befreiungen geschützt.
- Das bestehende Börsenrückkaufprogramm für bis zu 640.000 Aktien wird vom 18. November bis einschließlich 22. Dezember 2026 ausgesetzt. Ab dem 23. Dezember läuft es planmäßig bis zum 31. März 2027 weiter.
- Zusätzlich plant Westwing ein öffentliches Rückkaufangebot für bis zu 1.000.000 Aktien zu je 14,80 Euro, mit einem Gesamtvolumen von bis zu 14,8 Mio. Euro.
- Die Annahmefrist des öffentlichen Angebots soll voraussichtlich vom 24. November bis zum 11. Dezember 2026 laufen; Details werden in der Angebotsunterlage veröffentlicht.
Der nächste wichtige Termin, Deutsches Eigenkapitalforum in Frankfurt, bei Westwing ist am 24.11.2026.
Der Kurs von Westwing lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 14,150EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +1,98 % im
Plus.
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