Berenberg hebt Siltronic auf 'Buy' - Ziel bleibt 90 Euro
ANALYSE-FLASH
- Berenberg stuft Siltronic bei 90 Euro auf Buy hoch
- Serverboom bringt Siltronic bis 2028 Gewinnwachstum
- Jetzt ist laut Berenberg der Wiedereinstieg attraktiv
HAMBURG (dpa-AFX) - Die Privatbank Berenberg hat die Aktie von Siltronic bei unverändertem Kursziel von 90 Euro von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Der Waferhersteller sei ein "Spätblüher", schrieb Gustav Froberg am Dienstag in seiner Kaufempfehlung. Die immense Servernachfrage bis 2028 werde diesem nun den "Ergebnisboom" bringen, den viele Siltronic-Kunden bereits erlebt hätten. Vor einem Ergebnis- und Cashflowanstieg sei jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Wiedereinstieg in die Anlagestory./rob/ag/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.11.2026 / 17:32 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SILTRONIC AG Aktie
Die SILTRONIC AG Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +6,37 % und einem Kurs von 55,95 auf Tradegate BSX (18. November 2026, 08:37 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SILTRONIC AG Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
SILTRONIC AG zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,5000 %.
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 112,60EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 90,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 130,00EUR was eine Bandbreite von +58,03 %/+128,27 % bedeutet.
Analyst: Berenberg Bank
Kursziel: 90 Euro
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Community Beiträge zu SILTRONIC AG - WAF300 - DE000WAF3001
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- Im abgelaufenen dritten Quartal steigerte Siltronic den Umsatz im Jahresvergleich um gut 18 Prozent auf 355,4 Millionen Euro.
- Das operative Ergebnis wuchs um fast ein Viertel auf 81,3 Millionen Euro.
Du machst deinem Namen alle Ehre Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/biggrin.gif
Normen hat erst heute wieder nachgekauft, weil er wusste, dass der Kurs weiter fällt. €10 unter deinem Einstandspreis. Da kannst du wohl nicht Schritt halten😉