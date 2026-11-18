Der Börsenstart ist für Donnerstag, den 19. November, vorgesehen. Bereits jetzt können Anleger über sogenannte Perpetual Futures auf den künftigen Aktienkurs wetten, ohne die Aktie tatsächlich zu besitzen.

Der bevorstehende Börsengang des KI-Unternehmens Anthropic sorgt bereits vor dem ersten Handelstag für große Spekulationen am Kryptomarkt. Wie Bloomberg berichtet, deuten spezielle Krypto-Terminkontrakte auf eine Unternehmensbewertung von 1,7 Billionen US-Dollar hin. Das wäre deutlich mehr als die 1,4 Billionen US-Dollar, die Anthropic am oberen Ende seiner geplanten Preisspanne erreichen würde.

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Krypto-Trader rechnen mit deutlichem Kurssprung

Auch das Handelsinteresse bleibt hoch. Laut Daten der Handelsplattform Talos belief sich der Wert der offenen Anthropic-Kontrakte zwei Tage vor dem Börsengang auf 422 Millionen US-Dollar. Beim SpaceX-IPO im Juni waren es zum gleichen Zeitpunkt lediglich 251 Millionen US-Dollar.

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KI-Crash dämpft die Euphorie

Die Wetten erfolgen in einer schwierigen Marktphase. Seit den US-Zwischenwahlen Anfang November haben zahlreiche KI-Aktien deutlich an Wert verloren. Sorgen über eine mögliche KI-Blase und die enormen Investitionskosten belasten die Branche. Zusätzliche Unsicherheit löste der Rücktritt von Nvidia-Chef Jensen Huang aus.

Wie unzuverlässig die Krypto-Wetten als Kursprognose sein können, zeigte bereits der Börsengang von SpaceX. Während die entsprechenden Terminkontrakte kurz vor dem Börsenstart bei 176 US-Dollar lagen, schloss die SpaceX-Aktie ihren ersten Handelstag bei lediglich 160,95 US-Dollar und blieb damit deutlich hinter den Erwartungen der Krypto-Trader zurück.

Anthropic strebt historischen Börsengang an

Anthropic will mit seinem Börsengang bis zu 64,4 Milliarden US-Dollar für das Unternehmen und seine Aktionäre einnehmen. Zusätzlich wurde eine Privatplatzierung über 26 Milliarden US-Dollar vereinbart, an der sich unter anderem Nvidia beteiligt.

Einschätzung: Die hohen Krypto-Wetten zeigen, dass Anleger trotz der jüngsten KI-Turbulenzen große Erwartungen an Anthropic haben. Ob die Aktie beim Börsendebüt tatsächlich deutlich über ihrem Ausgabepreis notieren wird, wird sich zeigen. Die Entwicklung bei SpaceX verdeutlicht zumindest, dass spekulative Krypto-Kontrakte cort keine verlässliche Prognose lieferten.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE-Redaktion





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Pascal Grunow

Redakteur für Nachrichten Mehr anzeigen Pascal Grunow begann seine berufliche Laufbahn als Werkstudent bei unserer Partnerseite Börsennews, wo er drei Jahre hinweg im Content- und Community-Management tätig war und wertvolle Erfahrungen in der Redaktion sammelte. Mit einem Blick auf die neuesten Trends und Marktbewegungen gestaltet er unter anderem die Krypto-Berichterstattung mit und sorgt für einen fundierten Einblick in die Welt der digitalen Währungen. Wenn er nicht gerade die nächsten Trading-Strategien analysiert, verbringt er seine Freizeit beim Bouldern oder mit seinem Hund. Mehr anzeigen wallstreetONLINE Redaktion 0 Follower Autor folgen Mehr anzeigen Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema! Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich. Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger. Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können. Mehr anzeigen RSS-Feed abonnieren

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