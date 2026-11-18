NEW YORK, 18. November 2026 /PRNewswire/ -- Ichnos Glenmark Innovation, Inc. (IGI), ein globales Biotechnologieunternehmen im klinischen Stadium, das sich auf die Entwicklung von Multispecific-Therapeutika in der Onkologie konzentriert, gab heute die Einreichung eines Antrags auf Zulassung als neues Prüfpräparat (Investigational New Drug, IND) für ISB 2301 bei der US-amerikanischen Food and Drug Administration (FDA) bekannt.

ISB 2301 ist ein in seiner Klasse einzigartiger, in der Erprobung befindlicher multispezifischer Immunzellaktivator, der darauf ausgelegt ist, drei tumorassoziierte Antigene anzusteuern und sowohl T-Zellen als auch NK-Zellen zu aktivieren. Dieses pentaspezifische Molekül vereint fünf Bindungsspezifitäten: drei tumorassoziierte Antigene sowie die Aktivierung von T-Zellen und NK-Zellen. Durch die Kombination der Tumorzellerkennung mit komplementärer Immunaktivität wird ISB 2301 entwickelt, um der biologischen Heterogenität und den immunsuppressiven Eigenschaften solider Tumoren entgegenzuwirken.

„Die Einreichung des IND-Antrags für ISB 2301 markiert einen wichtigen Meilenstein bei der Weiterentwicklung der multispecifischen Onkologie-Pipeline von IGI hin zur klinischen Entwicklung", sagte Dr. med. Lida Pacaud, Präsidentin und Chief Executive Officer von IGI. „Dieser pentaspezifische Wirkstoffkandidat wurde entwickelt, um mehrere Funktionen zur Tumorzielerkennung und Immunaktivierung in einem einzigen Molekül zu vereinen. Unsere präklinischen Ergebnisse haben ein überzeugendes Antikrebsprofil für ISB 2301 gezeigt – einen Wirkstoffkandidaten, der sich unserer Ansicht nach deutlich von aktuellen Ansätzen unterscheidet. Wir planen, 2027 eine klinische Phase-1-Studie mit ISB 2301 bei Patienten mit soliden Tumoren zu starten."

ISB 2301 wurde unter Verwendung der firmeneigenen BEAT-Multispecific-Plattform von IGI entwickelt und ist darauf ausgelegt, drei tumorassoziierte Antigene zu erkennen und gleichzeitig sowohl T-Zellen als auch NK-Zellen über komplementäre Mechanismen zu aktivieren, darunter die antikörperabhängige zelluläre Zytotoxizität (ADCC), die Checkpoint-Hemmung und die Induktion einer anhaltenden Typ-1-Immunantwort.

In präklinischen Studien zeigte ISB 2301 bei nicht-menschlichen Primaten günstige pharmakokinetische Profile und eine gute Verträglichkeit, was die geplante Bewertung seiner Sicherheit, Verträglichkeit, Pharmakokinetik, Pharmakodynamik und Antitumoraktivität bei Patienten mit fortgeschrittenen soliden Tumoren untermauert.

Informationen zu IGI

IGI ist ein globales, voll integriertes Biotechnologieunternehmen im klinischen Stadium, das sich auf die Entwicklung innovativer Biologika in der Onkologie konzentriert. IGI mit Hauptsitz in New York, NY, treibt eine robuste Pipeline neuartiger, in ihrer Klasse einzigartiger Multispecifics voran, die auf der firmeneigenen BEAT-Technologieplattform basieren. Die Plattform hat den klinischen Proof-of-Concept durch ISB 2001 erbracht, einen in der Erprobung befindlichen trispezifischen CD38 × BCMA × CD3-T-Zell-Engager, der in einer klinischen Phase-1-Studie bei Patienten mit stark vorbehandeltem rezidiviertem/refraktärem multiplem Myelom eine vielversprechende Antitumoraktivität und ein günstiges Sicherheitsprofil gezeigt hat. IGI hat es sich zum Ziel gesetzt, bahnbrechende kurative Therapien bereitzustellen, um das Leben von Patienten zu verbessern und zu verlängern, die gegen hämatologische Malignome und solide Tumoren kämpfen. Weitere Informationen finden Sie unter www.IGInnovate.com.

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