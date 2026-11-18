Die Deutsche Börse AG hat seit Januar 2026 von steigenden Einnahmen profitiert. Dabei spielten die höhere Marktvolatilität, der Boom bei Zinsderivaten und eine Trendwende beim Treasury-Ergebnis eine Rolle. Geopolitische Spannungen, Unsicherheiten rund um die US-Zwischenwahlen und Schwankungen bei Technologiewerten sorgten für hohe Handelsaktivitäten. Die gestiegenen Zinserwartungen trieben das Geschäft mit Zinsprodukten an. Im dritten Quartal 2026 kletterten die Nettoerlöse in diesem Bereich um 48 % auf 181 Millionen Euro. Durch höhere Zinsen stiegen die Zinserträge aus verwalteten Kundengeldern erstmals seit 2024 wieder im Vorjahresvergleich an. Im dritten Quartal 2026 trug das Treasury-Ergebnis 218 Millionen Euro zu den Nettoerlösen bei. Ein im Juni 2026 abgeschlossenes Aktienrückkaufprogramm über 500 Millionen Euro stützte den Kurs zusätzlich durch die Verknappung der Aktienanzahl.

Die Aktie der Deutschen Börse AG verzeichnete seit ihrem Mehrjahreshoch von 294,30 Euro am 5. Mai 2025 einen deutlichen Kursrückgang von 30 Prozent. Nach der Ausbildung eines Doppelbodens auf dem Kursniveau von 203,00 Euro ist der Kurs aktuell erneut um rund 61 Prozent gestiegen und hat am 16. November 2026 ein neues Allzeithoch am Level von 333,00 Euro markiert. Das Papier notiert aktuell gut 2,6 Prozent unter dem Allzeithoch bei 324,20 Euro. Voraussetzung für den aktuellen Kursanstieg war, dass Anleger im Verlauf der zweiten Jahreshälfte 2026 Kapital aus hochbewerteten KI- und Chip-Aktien in defensive Titel mit verlässlichen Cashflows umschichteten. Neben der Deutschen Börse markierten dadurch auch andere etablierte Großkonzerne neue Höchststände. Dabei hat die Aktie das Potenzial, sich oberhalb von 326,00 Euro zu stabilisieren und anschließend die Marke bei 333,00 Euro zu überschreiten. Aus dieser Position könnte das Papier erneut ein weiteres Allzeithoch bei 360,01 Euro ins Visier nehmen. Aus fundamentaler Sicht liegt das erwartete Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) für 2028 bei 21,37 und damit im Bereich der Ausprägungen der vergangenen elf Jahre. Dies kann als ein kursstützender Faktor gewertet werden. Sollten die Bären die Oberhand gewinnen, könnte am Niveau von 294,30 Euro ein Nachfrageüberhang für eine Stabilisierung des Kurses sorgen.

Deutsche Börse AG: (Tageschart in Euro) Tendenz:

Fazit Von der Umschichtung von KI-Werten hin zu Titeln mit stabileren Cashflows profitierte auch die Aktie der Deutschen Börse AG. Mit einem Open End Turbo Long (WKN JY2GXH) könnten risikofreudige Anleger, die einen steigenden Kurs der Deutsche Börse AG in den nächsten Wochen erwarten, überproportional von einem Hebel in Höhe von 3,80 profitieren. Das Ziel sei bei 366,01 Euro angenommen (12,49 Euro beim Derivat). Der Abstand zur Knock-Out-Barriere beträgt 26 Prozent. Der Einstieg in diese spekulative Position bietet sich dabei stets unter der Beachtung eines risikobegrenzenden Stoppkurses an. Dieser könnte beim Basiswert bei 301,80 Euro platziert werden. Im Open End Turbo Long ergibt sich daraus ein Stoppkurs von 6,07 Euro. Für diese spekulative Idee beträgt das Chance-Risiko-Verhältnis dann 1,7 zu 1.

Strategie für steigende Kurse WKN: JY2GXH Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 8,31 – 8,41 Euro Emittent: JP Morgan Basispreis: 241,27 Euro Basiswert: Deutsche Börse AG KO-Schwelle: 241,27 Euro akt. Kurs Basiswert: 324,20 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: 12,49 Euro Hebel: 3,80 Kurschance: + 49 Prozent Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Quelle J.P. Morgan

Spotlight Update: Oracle Corporation Die am 23. September 2026 vorgestellte Short-Idee, mit der WKN JY1QZL auf eine fallende Aktie der Oracle Corporation zu setzen, befindet sich sehr schön im Plus. Der Open End Turbo Long notiert am 17. November 2026 zum Geldkurs von 6,99 Euro und lag mit 88 Prozent über dem Einstiegskurs. Wer den Gewinn nicht mitnehmen, sondern in dieser Position investiert bleiben möchte, kann den Stoppkurs beim Derivat auf 6,59 Euro nachziehen.

Oracle Corporation (Tageschart in US-Dollar)

Interessenkonflikt

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