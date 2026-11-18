Der Blick auf die internationale Konkurrenz zeigt, dass die Schwäche deutscher Rüstungswerte ein isoliertes Problem ist. Zwar handelten auch europäische und US-amerikanische Verteidigungswerte in diesem Jahr mit überdurchschnittlich hoher Volatilität, insgesamt blieb der Aufwärtstrend der Branche jedoch intakt. Das zeigt, dass es bei deutschen Werten, allen voran Rheinmetall, vor allem ein Ausführungsproblem gibt.

Die Performance deutscher Rüstungsaktien lässt in diesem Jahr sehr zu wünschen übrig. Während der Panzergetriebehersteller Renk rund 39 Prozent an Wert verloren hat, haben Anlegerinnen und Anleger von Rheinmetall Verluste von mehr als 50 Prozent zu beklagen. Zumindest etwas besser lief es bei Hensoldt und TKMS , die am Mittwochmorgen mit Zugewinnen von rund 8 beziehungsweise 14 Prozent notierten.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Elbit Systems zeigt, wie es besser geht

Wie es besser geht, von der anhaltend hohen Nachfrage nach Rüstungsgütern zu profitieren, hat am Dienstag der israelische Verteidigungsspezialist Elbit Systems gezeigt. Das Unternehmen hat erneut starke Quartalszahlen vorgelegt.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum kletterten die Erlöse um 17,2 Prozent auf 2,3 Milliarden US-Dollar. Damit konnten die Erwartungen um 40 Millionen US-Dollar geschlagen werden. Während das Luftfahrtgeschäft mit einem Plus von 4 Prozent ein Underperformer war, lieferten vor allem die Geschäftsbereiche elektronische Kampfführung und Landsysteme ein überdurchschnittlich hohes Wachstum. Hier kletterten die Erlöse um 32 beziehungsweise 28 Prozent. Gefragt waren vor allem Laser-basierte Abwehrsysteme, Aufklärungssysteme für Kriegsschiffe und Munition.

Ein zunehmend wichtiger Kunde ist auch die Bundeswehr; inzwischen stammen 27 Prozent der Konzernerlöse aus Europa. Der wichtigste Markt ist mit einem Anteil von 37,5 Prozent aber unverändert Israel, auf Platz 3 folgt Nordamerika.

Gewinn und Cashflow steigen deutlich

Auf der Ertragsseite präsentierte Elbit Systems einen bereinigten Gewinn von 4,36 US-Dollar je Aktie, was um 42 Cent über den Analystenerwartungen lag. Gegenüber dem Vorjahresergebnis von 3,35 US-Dollar konnte sich das Unternehmen um 30 Prozent steigern. Hierfür waren vor allem höhere Margen verantwortlich.

Insgesamt erzielte der Konzern einen auf die Anteilseignerinnen und -eigner entfallenden Nettogewinn in Höhe von 177,9 Millionen US-Dollar nach 133,4 Millionen US-Dollar im Vorjahresquartal (+33,4 Prozent). Werden die gesamten ersten neun Monate des Geschäftsjahres betrachtet, kletterte der Ertrag von 366,2 auf 512,4 Millionen US-Dollar und damit um 39,9 Prozent. Noch deutlich größere Fortschritte macht Elbit Systems beim freien Cashflow, der von 101 auf 276 Millionen US-Dollar kletterte.

Orderbuch mit 33.000.000.000 US-Dollar prall gefüllt

Einen konkreten Ausblick auf das kommende Quartal lieferte das Management nicht. Für das Gesamtjahr 2027 stellte Finanzchef Yaacov Kagan aber ein Umsatzwachstum im hohen 10-Prozentbereich sowie eine fortgesetzte Margenexpansion in Aussicht.

Unterstützt werden die Ambitionen des Unternehmens durch einen anhaltend starken Auftragseingang. Inzwischen belaufen sich die Orders auf knapp 33,0 Milliarden US-Dollar. Das entspricht gegenwärtig dem 3,71-Fachen der Erlöse, was für eine hohe finanzielle Sichtbarkeit und planbares Wachstum sorgt.

Aktie behauptet sich in schwachem Marktumfeld

Anlegerinnen und Anleger wussten die Verlässlichkeit des Unternehmens und die erneut starken Zahlen zu schätzen, die Aktie legte am Dienstag in einem ganz schwachen, vor den Quartalszahlen von Nvidia hochnervösem Gesamtmarktumfeld um 5,9 Prozent zu. Damit summieren sich die in diesem Jahr erzielten Kursgewinne auf 24,7 Prozent.

Ähnlich wie deutsche Rüstungswerte konsolidierte auch die Aktie von Elbit Systems in den zurückliegenden Monaten stark, sie behielt aber eine grundsätzlich aussichtsreiche Ausgangslage bei. Mit den starken Quartalszahlen im Rücken gelang die Rückeroberung der 50-Tage-Linie, während gleichzeitig die 200-Tage-Linie bei rund 785 US-Dollar wieder ins Visier der Käuferinnen rückt. Damit könnte die Aktie ihren übergeordneten Aufwärtstrend kurz- und mittelfristig wieder aufnehmen und im großen Chartbild eine Bullenflagge etablierten.

Fazit: Trotz hoher Qualität – die Aktie ist zu teuer!

Für die hohe Zuverlässigkeit des Unternehmens wird am Markt ein hoher Preis verlangt, das für 2026 geschätzte Kurs-Gewinn-Verhältnis liegt bei 48. Selbst für 2027 wird bereits das 39-Fache der erwarteten Gewinne aufgerufen – damit ist sogar die lange viel zu hoch bewertete Aktie von Rheinmetall nach ihrer Halbierung wieder günstig.

Diese kommt auf KGVs von 24,5 und 16,4. Der Unterschied liegt neben der Ausführungsqualität im hohen Backlog im Vergleich zu den Erlösen, ob dieser den Bewertungsaufschlag zwischen 120 und 145 Prozent gegenüber dem Branchenmittel dauerhaft rechtfertigt, darf allerdings bezweifelt werden. Für einen Neueinstieg ist Elbit Systems gegenwärtig nicht zu empfehlen, wer jedoch bereits investiert ist, bleibt am Ball.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion





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Max Gross

Redakteur für Nachrichten Mehr anzeigen 20 Jahre Leidenschaft für Börse, davon fünf als Redakteur bei einem der führenden Anlegermagazine Deutschlands, haben Max Gross zu wallstreetONLINE geführt. Hier liegt ihm am Herzen, Anlegerinnen und Anlegern konkret handelbare Empfehlungen vor allem zu US-, Dividenden- und Value-Aktien an die Hand zu geben. Damit auf dem Weg zum langfristigen Vermögensaufbau auch Spaß und Nervenkitzel nicht zu kurz kommen, hat er sich darüber hinaus auf den Handel von Derivaten spezialisiert. Mehr anzeigen wallstreetONLINE Redaktion 0 Follower Autor folgen Mehr anzeigen Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema! Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich. Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger. Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können. Mehr anzeigen RSS-Feed abonnieren

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