Trotz des heutigen Anstiegs mussten die Dell Technologies Registered (C) Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -24,68 % verkraften.

Steigende Kurse bei Hewlett Packard Enterprise, Cisco Systems, IBM und HP prägen das Branchenumfeld von Dell Technologies Registered (C). Die Dell-Aktie gewinnt stärker als diese Wettbewerber. Unternehmensnachrichten als konkreter Auslöser liegen zunächst nicht vor.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Dell Technologies Registered (C) Aktie damit um -4,45 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -25,57 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie +183,14 % gewonnen.

Wie entwickeln sich die Konkurrenten von Dell Technologies Registered (C)?

Cisco Systems, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,02 %. IBM notiert im Plus, mit +0,71 %. Hewlett Packard Enterprise notiert im Plus, mit +2,72 %. HP legt um +0,69 % zu

Die Aktie von Dell Technologies Registered (C) erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 61,66 %. Über 5 Jahre lag sie bei 41,95 %.

Informationen zur Dell Technologies Registered (C) Aktie

Dell Technologies kombiniert ein breites Produktportfolio mit einem starken Fokus auf Kundenzufriedenheit und Innovation, was es zu einem bedeutenden Akteur im globalen IT-Markt macht.

Es gibt 315 Mio. Dell Technologies Registered (C) Aktien. Damit ist das Unternehmen 96,68 Mrd. € wert.

Dell Technologies Registered (C) Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -4,45 % 1 Monat -25,57 % 3 Monate -24,68 % 1 Jahr +194,03 %

Dell Technologies Registered (C) Aktie jetzt kaufen?

Stand: 18.11.2026, 09:05 Uhr

Ob die Dell Technologies Registered (C) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Dell Technologies Registered (C) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.