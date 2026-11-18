PORTO, Portugal, 18. November 2026 /PRNewswire/ -- Berlin wird bald Portugal kennenlernen. Am 25. November öffnet die portugiesische Botschaft in der deutschen Hauptstadt ihre Türen für eine Verkostung portugiesischer Agrar- und Lebensmittelprodukte, die von PortugalFoods, dem Verband, der mehr als 200 Unternehmen der Branche vertritt, organisiert wird. Die Initiative wird von der Botschaft und AICEP unterstützt und findet von 16:00 bis 19:00 Uhr statt.

Die Veranstaltung bringt potenzielle Käufer, Meinungsbildner und Medienvertreter an einen Tisch, um die Bekanntheit und Sichtbarkeit portugiesischer Produkte in Deutschland zu stärken. Gleichzeitig will PortugalFoods die Qualität, Vielfalt und Innovationskraft der portugiesischen Agrar- und Lebensmittelbranche hervorheben und zeigen, wie der Sektor auf die Trends und Bedürfnisse von Verbrauchern und Branchenexperten reagiert.

„Deutschland ist einer der anspruchsvollsten und wichtigsten Märkte für portugiesische Agrar- und Lebensmittelprodukte, und genau deshalb wollen wir bei denjenigen präsent sein, die Einfluss auf Kauf- und Konsumentscheidungen nehmen. Diese Initiative in der portugiesischen Botschaft in Berlin ermöglicht es uns, die Qualität, Vielfalt und Innovationskraft unserer Produkte zu präsentieren und ihre Positionierung und Anerkennung bei Fachleuten und Verbrauchern zu stärken", sagt Deolinda Silva, Geschäftsführerin von PortugalFoods.

Deutschland ist eines der Hauptabnehmerländer für portugiesische Agrar- und Lebensmittelexporte. Im Jahr 2025 exportierte Portugal Agrar- und Lebensmittelprodukte im Wert von mehr als 412,9 Millionen Euro auf diesen Markt und zwischen 2016 und 2025 stiegen die Exporte um rund 120 %, was das Wachstumspotenzial und die Festigung der Präsenz portugiesischer Produkte im Land unterstreicht. Zu den wichtigsten Exportkategorien gehören:

Getränke, Spirituosen und Essige, mit besonderem Schwerpunkt auf Weinen;

Früchte, Zitrusfrüchte und Melonenschalen, einschließlich Himbeeren;

Zubereitungen aus Gemüse, Obst oder anderen Pflanzenteilen, nämlich zubereitete oder konservierte Tomaten;

Ölsaaten und ölhaltige Früchte, verschiedene Getreidearten, Samen und Früchte, Industrie- oder Heilpflanzen, Stroh und Futter, einschließlich Pflanzen, Pflanzenteile, Samen und Früchte, die hauptsächlich in der Parfümerie, Medizin oder als Insektizide, Parasitizide oder ähnliche Produkte verwendet werden.

„Trotz der Bedeutung dieses Marktes besteht noch Spielraum, die Positionierung des nationalen Agrar- und Lebensmittelangebots zu verbessern und seine Bekanntheit bei Fachleuten und Verbrauchern zu steigern, damit die Exporte weiterhin nachhaltig wachsen", fügt Deolinda Silva hinzu.