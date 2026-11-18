German Bond Standard: Neuer Qualitätsmaßstab für KMU-Anleihen
Mehr Vertrauen, klare Regeln: Der neue German Bond Standard soll KMU-Anleihen vergleichbarer machen, Anleger schützen und dem Mittelstand den Weg an den Kapitalmarkt erleichtern.
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
- Der Interessenverband Kapitalmarkt KMU hat am 18. November 2026 den German Bond Standard veröffentlicht – den ersten unabhängigen, branchenübergreifenden Qualitätsstandard für deutsche KMU-Unternehmensanleihen. Ziel ist, Vertrauen und Vergleichbarkeit zu stärken und den Zugang mittelständischer Unternehmen zur Kapitalmarktfinanzierung zu verbessern.
- Unternehmen müssen mindestens zwei von drei Größenkriterien erfüllen: mehr als 100 Mio. Euro Umsatz, mehr als 75 Mio. Euro Bilanzsumme oder ein geplantes Anleihevolumen von mindestens 50 Mio. Euro.
- Bei der Emission müssen mindestens drei von fünf Finanzkennzahlen eingehalten werden: Eigenkapitalquote über 25 %, EBIT-Zinsdeckung mindestens 3,0, EBITDA-Zinsdeckung mindestens 4,0, Nettofinanzverbindlichkeiten/EBITDA höchstens 4,75 oder DSCR über 1,25.
- Für jede Anleihe nach dem Standard ist bereits bei der Emission ein Treuhänder beziehungsweise gemeinsamer Vertreter der Anleihegläubiger verpflichtend. Er soll während der Laufzeit die Interessen der Investoren vertreten und zentrale Verpflichtungen überwachen.
- Der Standard sieht verbindliche Schutzklauseln und Governance-Regeln vor, etwa zu Gewinnausschüttungen, Sicherheiten, Kontrollwechsel und Drittverzug. Verstöße gegen wesentliche Verpflichtungen sollen grundsätzlich Kündigungsgründe sein.
- Zur laufenden Transparenz gehören testierte Jahresabschlüsse binnen sechs Monaten, Halbjahresabschlüsse binnen vier Monaten und öffentliche Investorencalls nach den Jahreszahlen. Vorgestellt wird der Standard am 19. November 2026 bei einem virtuellen Roundtable; weitere Pressetermine sind am 23. und 24. November beim Eigenkapitalforum geplant.
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