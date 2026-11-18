Siemens (DE0007236101) legt nach einem Rekordjahr die Messlatte höher. Im Geschäftsjahr 2025/26 stieg der Umsatz auf vergleichbarer Basis um 8 Prozent auf 83,4 Mrd. Euro. Der Auftragseingang erreichte 108,2 Mrd. Euro, das Ergebnis des industriellen Geschäfts legte um 13 Prozent auf 13,3 Mrd. Euro zu. Der Nettogewinn sank zwar von 10,4 auf 9,5 Mrd. Euro; im Vorjahr hatte jedoch der Verkauf von Innomotics einen Sondergewinn geliefert. Die Dividende soll von 5,35 auf 5,50 Euro steigen. Für 2026/27 erwartet Siemens ohne Healthineers 9 bis 11 Prozent vergleichbares Umsatzwachstum. Das Ergebnis je Aktie vor Effekten aus der Kaufpreisallokation soll 10,20 bis 10,80 Euro erreichen, nach vergleichbaren 9,27 Euro. Mittelfristig peilt Siemens 7 bis 11 Prozent Umsatzwachstum statt 6 bis 9 Prozent an. Das entsprechend bereinigte Ergebnis je Aktie soll jährlich zweistellig wachsen.

Das Discount-Zertifikat der BNP Paribas (DE000PK1AYR0) bringt bei einem Preis von 248 Euro eine Renditechance von 17 Euro oder 21,7 Prozent p.a., wenn die Aktie am 19.3.27 mindestens auf Höhe des Caps von 265 Euro notiert, andernfalls erfolgt eine Aktienlieferung.

Capped-Bonus-Strategie mit 19,7 Prozent Puffer (März)

Das Bonus-Zertifikat der LBBW mit der ISIN DE000LB7ANE3 ist mit einem Bonusbetrag und Cap von 290 Euro ausgestattet. Beim Kaufpreis von 271,60 Euro liegt der maximale Gewinn bei 18,40 Euro (19,1 Prozent p.a.), sofern die Barriere bei 220 Euro bis zum 17.3.27 nie verletzt wird. Im negativen Szenario erfolgt eine Aktienlieferung. Pricing: Zertifikat handelt mit leichtem Abgeld von ca. -0,8 Prozent.

Einkommensstrategie mit 13,75 Prozent Kupon p.a. (August)

Die Aktienanleihe der HSBC (DE000HM83CF6) zahlt einen Zinssatz von 13,75 Prozent p.a., die effektive Rendite steigt durch den Kauf unter pari auf 15,3 Prozent p.a., wenn die Aktie am 20.8.27 mindestens auf dem Basispreises von 275 Euro schließt. Ansonsten erhalten Anleger 3 Aktien gemäß Bezugsverhältnis (= 1.000 Euro / 275 Euro; Bruchteile im Barausgleich).

ZertifikateReport-Fazit: Rekordaufträge, freie Mittelzuflüsse, Elektrifizierung und industrielle KI sprechen für Siemens. Risiken bleiben die zyklische Industrienachfrage, hohe Erwartungen sowie der Healthineers-Teilausstiegs. Wer nahe Allzeithoch eine defensive Positionierung sucht und bereits bei einer Seitwärtsbewegung zweistellige Jahresrenditen erzielen will, greift zum Zertifikat mit Puffer.

Autor: Thorsten Welgen

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Siemens Aktien oder von Anlageprodukten auf Siemens Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Quelle: zertifikatereport.de