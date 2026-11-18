Weltraumschrott - Millionenauftrag für OHB
- OHB übernimmt Europas erste Mission gegen Weltraummüll
- ClearSpace-1 soll PROBA-1 autonom einfangen
- Der Start von ClearSpace-1 ist derzeit für 2030 geplant
BREMEN (dpa-AFX) - Für Europas erste Mission zur aktiven Entfernung von Weltraummüll hat der Bremer Raumfahrtkonzern OHB den Zuschlag bekommen. Tausende ausgediente Satelliten und Millionen Trümmerteile umkreisen die Erde und erhöhen das Risiko von Kollisionen. Mit der Mission ClearSpace-1 will Europa demonstrieren, wie ein Satellit eingefangen und aus dem Orbit entfernt werden kann. Für diese Pionieraufgabe wählte die Europäische Weltraumorganisation ESA die OHB System AG als Hauptauftragnehmerin aus, wie das Unternehmen mitteilte. Der Vertrag mit einem Volumen von mehr als 102 Millionen Euro wurde auf der Space Tech Expo Bremen unterschrieben.
Ein von OHB geführtes Industriekonsortium werde einen Service-Satelliten entwickeln, der den ESA-Technologiesatelliten PROBA-1 nach dem Ende seiner Mission autonom ansteuert. Mithilfe optischer und funkbasierter Sensoren soll das Raumfahrzeug Lage, Rotation und Bewegung des Zielobjekts erfassen, sich nähern und den Satelliten mit einem Greifmechanismus einfangen. Anschließend sollen beide Raumfahrzeuge kontrolliert zum Wiedereintritt in die Erdatmosphäre gebracht werden.
"Die Mission ist ein wichtiger Meilenstein für OHB und für die europäische Raumfahrt", sagte die OHB-Vorstandsvorsitzende Chiara Pedersoli. ClearSpace-1 soll den Weg für die Entfernung großer, nicht mehr funktionsfähiger Objekte aus dem Erdorbit ebnen. "Die aktive Beseitigung von Weltraummüll zu einer wirtschaftlich tragfähigen Option zu machen, ist ein entscheidender Schritt hin zu künftigen politischen und regulatorischen Rahmenbedingungen, die Nachhaltigkeit im Weltraum ermöglichen", betonte Rolf Densing, Direktor für Missionsbetrieb bei der ESA.
Die Mission basiert auf einer Überarbeitung des ursprünglichen ClearSpace-1-Konzepts. Nachdem das zunächst vorgesehene Zielobjekt, ein VESPA-Adapter, 2023 durch eine Kollision mit Weltraumschrott beschädigt worden war, wurde die Mission auf den ESA-Satelliten PROBA-1 ausgerichtet. Die Vorentwicklungsphase wurde im März 2025 erfolgreich abgeschlossen. Der Start der Mission ist derzeit für 2030 vorgesehen, wie es weiter hieß./koe/DP/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur OHB Aktie
Die OHB Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,17 % und einem Kurs von 173,6 auf Tradegate BSX (18. November 2026, 09:18 Uhr) gehandelt.
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OHB zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,5885. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,1400 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 319,14EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 280,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 358,00EUR was eine Bandbreite von +59,09 %/+103,41 % bedeutet.
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Aufräumen im All: OHB gewinnt ESA-Auftrag über EUR 102 Mio. für Europas erste Mission zur aktiven Entfernung von Weltraummüll
OHB gewinnt ESA-Auftrag über EUR 102 Mio. für Europas erste Mission zur aktiven Entfernung von Weltraummüll
die USA gehen voraus
https://www.nasa.gov/news-release/nasa-awards-moon-base-transportation-technology-science-projects/?utm_source=chatgpt.com
Der Auftrag umfaßt 554 Millionen Euro und hat nach ESA Informationen eine Bauzeit von 10 Jahren. Arithmetische Mittel ist 55,4 Millionen Euro Umsatz pro Jahr für OHB und nach den Angaben aus den vorherigen Jahresabschlüssen werden circa 60% von Lieferanten zugekauft, wobei die ESA dafür nur minimale Gewinnaufschläge gestattet( 1- 3 %?). Damit verblieben bei OHB aus dem Auftrag 22,1 Millionen Euro Umsatz zur eigenen Wertschöpfung rechnerisch pro Jahr, worauf nach ESA Kalkulationsschema und vorherigen Aussagen aus dem Finanzbereich OHB eine Marge vor Versteuerung von 8 - 12 % bei optimalen Produktionsverlauf verbleibt. Auf die Ziele des Wertpapierprospekt runtergebrochen, ergibt dieser Auftrag 1,3% des Zielumsatzs und 0,4% des Zielgewinns. OHB benötigt um die Ziele zu erreichen ca. 78 Aufträge dieser Grösse in jedem Wirtschaftsjahr.