Zusammenführung von Holding und Bank
Flatexdegiro vereinfacht Konzernstruktur
- flatexDEGIRO führt Bank und Holding zusammen
- Start nach Hauptversammlung 2027 und Genehmigungen
- Kaplun übernimmt konzernweit Risiko und Compliance
FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Online-Broker flatexDEGIRO will seine Bank und die börsennotierte Holding zusammenführen. Damit sollen die Konzernstruktur vereinfacht, Entscheidungswege verkürzt und Effizienzgewinne erzielt werden, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte. Mit der Umsetzung werde Flatexdegiro nach der Hauptversammlung 2027 beginnen, Voraussetzung hierfür seien bestimmte aufsichtsrechtliche Genehmigungen und gesellschaftsrechtliche Beschlüsse. Zur Vorbereitung soll für die Holding eine Banklizenz beantragt werden.
Parallel dazu kündigte Flatexdegiro eine Personalie an, mit der die Führungsstruktur gestärkt werde. So hat das Unternehmen Evgeni Kaplun mit Wirkung zum 15. November zusätzlich zum Risikovorstand (CRO) der Holding Flatexdegiro SE bestellt. Damit seien die Vorstandsgremien von Bank und Holding künftig identisch besetzt. Kaplun verantwortet bereits seit 2023 das Risikomanagement der Bank und soll künftig auch gruppenweit für Risikomanagement und Compliance zuständig sein./tav/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur flatexDEGIRO Aktie
Die flatexDEGIRO Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,37 % und einem Kurs von 22,16 auf Tradegate BSX (18. November 2026, 09:24 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der flatexDEGIRO Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
flatexDEGIRO zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,3000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,9300 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 40,75EUR. Von den letzten 8 Analysten der flatexDEGIRO Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 31,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 50,00EUR was eine Bandbreite von +42,86 %/+130,41 % bedeutet.
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Also bei Flatex bekommt man keine Guthabenzinsen und zahlt fast doppelt so hohe Zinsen für Wertpapierkredite wie z.B. im Vergleich zu Scalable. So als interessierter Trader, warum sollte ich bei Flatex ein Depot haben?
Die Zuwachsraten bei neuen Kunden und auch die Zahlen der abgewickelten Transaktionen sind rückläufig. Bedenken zu einem möglicherweise geringerem Wachstum wurden auch von Analysten geäußert. Das könnte ein Grund sein für den Rückwärtsgang.
Ich muss zugeben, dass ich diese Einschätzung ein Stück weit teile. Und dass es mir schon öfter aufgefallen ist, dass sich der Schnurrer immer wieder auf den Hochs meldet, um zum Kaufen aufzurufen. Statt z.B. an Tagen wie heute, wo sich die Aktie in einem Unterstützungsbereich befindet, von wo aus sie wieder hochlaufen könnte.