Bahrain und Kuwait geraten erneut unter Beschuss
ROUNDUP
- Bahrain wehrt mehrere iranische Angriffe ab
- Kuwait wehrt iranische Drohnenangriffe ab
- Iran meldet Angriffe auf US-Stützpunkte am Golf
KUWAIT-STADT/MANAMA (dpa-AFX) - Die Golfstaaten Bahrain und Kuwait sind erneut Ziel iranischer Angriffe geworden. Die Flugabwehr Bahrains habe mehrere feindliche iranische Angriffe abgewehrt und die Geschosse zerstört, teilte das Generalkommando der Streitkräfte am Morgen mit. "Der Iran setzt seine feindlichen Handlungen durch feige Attacken auf das Königreich Bahrain fort", hieß es.
Am späten Dienstagabend hatte zudem das Militär des mit den USA verbündeten Landes Kuwait mitgeteilt, dass die Luftabwehr "Angriffe feindlicher Drohnen" aus dem Iran abwehre. Explosionsgeräusche seien auf das Abfangen der Drohnen zurückzuführen.
Iranischen Angaben zufolge zielten beide Angriffe auf US-Stützpunkte in den Golfstaaten. In Kuwait habe die reguläre iranische Armee mit Kamikazedrohnen auf Flugabwehrstellungen und Raketenabschussrampen gezielt, berichtete die Nachrichtenagentur Tasnim. In Bahrain sei erneut der Luftwaffenstützpunkt Scheich Issa attackiert worden.
Zuletzt vermehrt Angriffe in der Region
Kurz zuvor hatte das US-Militär einen Angriff auf eine Raketenstellung der iranischen Revolutionsgarden auf der iranischen Insel Gheschm in der Straße von Hormus am Dienstag bestätigt und diesen als Vergeltungsschlag bezeichnet. Die iranischen Revolutionsgarden hatten eigenen Angaben zufolge am frühen Dienstagmorgen eine US-Radaranlage im Golfstaat Bahrain angegriffen.
Ende Februar hatten Israel und die USA ihren Krieg gegen den Iran begonnen, der unter anderem mit Gegenangriffen in der Region reagierte. US-Präsident Donald Trump hat zwar zuletzt immer wieder signalisiert, nicht zu größeren Kampfhandlungen zurückkehren zu wollen. Der Konflikt mit der Islamischen Republik ist jedoch bis heute ungelöst, Verhandlungen stecken seit Monaten in der Sackgasse./hme/DP/stk
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Der raue Norden kann sehr schön sein, die Dunkelphase ab November nervt etwas. Da könnte ich mir auch Süditalien als Alternative vorstellen. ;-)
Ein Transport über Pipelines ist bei Gas auch sehr günstig. Norwegen ist bereits ein zuverlässiger Partner Deutschlands. Bsp. Europipe.
Ich denke das meiste folgt daraus, das in besagten Ländern, vor allem hier, in Institutionen in denen vulnerable Menschen sind kein Klimaanlagen installiert werden. Die Hitzetoten wurden schon immer hingenommen (die rheinischen Sommer hier waren auch schon vor dem Klimawandel oft brutal). Vor allem in Altersheimen und Krankenhäusern.