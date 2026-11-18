FRANKFURT, Deutschland, 18. November 2026 /PRNewswire/ -- Makera wird sein gesamtes Maschinenportfolio auf der Formnext Frankfurt 2026 vorstellen, einer der weltweit führenden Messen für additive Fertigung und fortschrittliche Produktionstechnologien. Im Mittelpunkt des Angebots steht die A1S, eine leistungsstarke neue Desktop-CNC-Maschine, die ab dem 18. November vorbestellt werden kann. Besucher können die A1S und die übrigen Maschinen von Makera persönlich in der Messe Frankfurt, Halle 12.0, Stand B01, in Augenschein nehmen.

Die Makera A1S wurde entwickelt, um solide Zerspanungsleistung in einem kompakten Desktop-Formfaktor zu liefern. Ihre Spindel ist auf einen gleichmäßigen, vibrationsfreien Betrieb ausgelegt und ermöglicht so das präzise Fräsen von Aluminium und Messing bei gleichzeitiger Aufrechterhaltung der für die Bearbeitung von Stahl erforderlichen Steifigkeit. Das Ergebnis ist eine Maschine, die weit über ihre Klasse hinausragt und Prototypenlabors, Makerspaces, Produktdesign-Teams und Kleinserienherstellern Leistungsfähigkeit auf industriellem Niveau bietet.

Flexibilität steht im Mittelpunkt der Makera A1S. Das System ist in zwei Konfigurationen erhältlich: eine „Quick-Tool-Change"-Ausführung für schnellen manuellen Werkzeugwechsel und eine 12-Werkzeug-ATC-Ausführung für automatisierte, mehrstufige Arbeitsabläufe. Dies erleichtert den Wechsel zwischen Bohren, Fräsen, Gravieren und Endbearbeitung ohne langwierige Umrüstungen.

Die Makera A1S verfügt außerdem über eine Minimalmengenschmierung, die einen feinen Nebel direkt in den Schneidbereich abgibt. Dies trägt dazu bei, die Oberflächengüte zu verbessern, die Standzeit der Werkzeuge zu verlängern und eine sauberere, effizientere Bearbeitung zu ermöglichen. Ein integriertes Smart-Vision-System vereinfacht die Einrichtung zusätzlich, indem es das Werkstück automatisch lokalisiert. In Kombination mit der automatischen Abtastung übernimmt es die Höhenerkennung, Nivellierung und Ausrichtung mit minimalem manuellem Eingriff.

„Wir glauben, dass echte Fertigungskapazitäten nicht hinter einem Fabriktor verschlossen sein sollten. Sie sollte auf der Werkbank eines Bastlers stehen", sagte Josh Zhang, CEO von Makera.

Diese Überzeugung wird auf der Formnext Frankfurt 2026 deutlich sichtbar. Weitere Details zur Makera A1S werden bei der offiziellen Markteinführung am 18. November bekannt gegeben, und Besucher in Halle 12.0, Stand B01 können die Maschine aus nächster Nähe betrachten und entdecken, wie Makera die Möglichkeiten von Desktop-CNC-Maschinen erweitert.

Weitere Informationen zu Makera finden Sie unter: https://www.makera.com/

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