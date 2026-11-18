SHANGHAI, 18. November 2026 /PRNewswire/ -- VeriSilicon (688521.SH) kündigte seine stromsparende, leistungsstarke Wearable-Subsystemlösung für KI- und Augmented-Reality-Brillen (AR-Brillen) der nächsten Generation an. Aufbauend auf seiner Erfahrung im Wearable-Markt kombiniert VeriSilicon sein breites Portfolio an stromsparenden Verarbeitungs-IPs, darunter die neue, speziell für Brillen entwickelte Nano-XR-Serie, mit einer Optimierung der Architektur auf Subsystemebene, um energieeffiziente Lösungen für eine Vielzahl von Brillenanwendungen bereitzustellen. Die Lösung integriert verschiedene Verarbeitungsfunktionen, darunter Bild- und Videoverarbeitung, KI-Berechnungen, Sprach- und Audioverarbeitung, Display-Verarbeitung sowie Grafik-Rendering, und ermöglicht so flexible sowie effiziente Systemdesigns.

Die neue, speziell für Brillen entwickelte Nano-XR-Serie erweitert VeriSilicons etabliertes Portfolio stromsparender Nano-IP-Lösungen, um den spezifischen Anforderungen von KI-/AR-Brillen gerecht zu werden. ISPNanoUltra-XR liefert Foto- und Videoqualität auf Smartphone-Niveau bei optimiertem Stromverbrauch sowie Chipflächenbedarf, während ISPPico-XR auf IR-Sensoranwendungen ausgelegt ist und Always-on-Funktionen wie Eye-Tracking und Gestenerkennung unterstützt. DCNanoUltra-XR bietet eine latenzarme Display-Verarbeitung für 3DoF-/6DoF-Anwendungen mit Power-Gating-Strategien sowie Unterstützung für mehrere Hochgeschwindigkeits-Display-Schnittstellen. GCNanoOptimaV-XR baut auf dem weit verbreiteten GCNanoUltraV auf und bietet verbesserte Funktionen für Projektionstransformationen, eine höhere Grafikleistung sowie einen geringeren Speicherbedarf für Brillenanwendungen.

Über die Nano-XR-Serie hinaus bietet VeriSilicon ein umfassendes Portfolio an Verarbeitungs-IPs für Grafikprozessoren (GPU), Prozessoren für neuronale Netze (NPU), Videoprozessoren (VPU), digitale Signalverarbeitung (DSP), Bildsignalverarbeitung (ISP) sowie Display-Verarbeitung, das sich an unterschiedliche Anforderungen an Stromverbrauch und Leistung anpassen lässt. Die DSP-IPs des Unternehmens unterstützen Sprachverarbeitung, Rauschunterdrückung, Audio-Codecs sowie Anwendungen im Zusammenhang mit Cat 1/Cat 4 in Wearables, während seine NPU-IPs verschiedene KI-Workloads abdecken, darunter stromsparende Aufweckfunktionen, Bildverbesserung und allgemein einsetzbare KI-Rechenfunktionen. Kunden können je nach ihren spezifischen Anwendungsszenarien sowie Rechenanforderungen unterschiedliche IPs auswählen und konfigurieren, sodass Lösungen von einfachen, stromsparenden Brillen bis hin zu fortschrittlichen AR-Geräten mit umfangreicheren Rechen- und Anzeigefunktionen realisiert werden können. Die Unterstützung für RTOS, Linux und Android trägt zudem den vielfältigen Anwendungsanforderungen Rechnung.