Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die SELLAS Life Sciences Group-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +40,53 % zu Buche.

Auf Wochensicht liegt SELLAS Life Sciences Group trotz des heftigen Tagesverlusts noch 110,05 % im Plus. Ein konkreter Auslöser für den Kursrutsch ist zunächst nicht erkennbar. Unternehmensnachrichten gibt es nicht.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die SELLAS Life Sciences Group Aktie damit um +110,05 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +76,06 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von SELLAS Life Sciences Group einen Anstieg von +461,39 %.

Zum Vergleich: Der wO USA Ind. 30 notiert heute lediglich +0,29 % im Plus-Minus-Bereich. SELLAS Life Sciences Group entwickelt sich damit deutlich schwächer als der Gesamtmarkt.

Informationen zur SELLAS Life Sciences Group Aktie

SELLAS Life Sciences Group entwickelt innovative Immuntherapien gegen Krebs, insbesondere das WT1-gerichtete Galinpepimut-S. Das Unternehmen fokussiert sich auf schwer behandelbare Krebserkrankungen und konkurriert mit großen Pharmaunternehmen in der Immunonkologie. Ein Alleinstellungsmerkmal ist die Spezialisierung auf WT1-gerichtete Therapien, die in Kombination mit anderen Behandlungen eingesetzt werden können.

Es gibt 204 Mio. SELLAS Life Sciences Group Aktien. Damit ist das Unternehmen 3,17 Mrd.EUR € wert.

Die Aktie von SELLAS Life Sciences Group erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 180,67 %. Über 5 Jahre lag sie bei 26,41 %, über 10 Jahre bei -19,87 %.

SELLAS Life Sciences Group Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +110,05 % 1 Monat +76,06 % 3 Monate +40,53 % 1 Jahr +1.182,52 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur SELLAS Life Sciences Group Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

Stand: 18.11.2026, 09:31 Uhr

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Kursverluste trotz als positiv bewerteter Studiendaten und eine Kapitalerhöhung mit geschätzten 5–7 % Verwässerung. Diskutiert werden Gewinnmitnahmen, Shortseller und ein möglicher Boden bei 20 USD; andere erwarten 15 USD. Als mögliche Kurstreiber gelten anstehende SLS009-Daten und Übernahmespekulationen. Einige halten eine Bewertung von 10 Mrd. USD statt der im Forum genannten rund 3 Mrd. USD für angemessen.

Lohnt sich ein Investment in die SELLAS Life Sciences Group Aktie?

Ob sich ein Einstieg bei der SELLAS Life Sciences Group Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur SELLAS Life Sciences Group Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.

Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.