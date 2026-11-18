Merck (DE0006599905) hat nach einem soliden Q3 zum 3. Mal in diesem Jahr die Prognosen angehoben. Die Darmstädter profitierten von der Nachfrage nach Halbleitermaterialien für KI, Produkten für die Arzneimittelherstellung und Medikamenten gegen seltene Erkrankungen. Der Umsatz stieg um 5,8 Prozent auf 5,63 Mrd. Euro, das bereinigte operative Ergebnis EBITDA legte um 0,8 Prozent auf 1,68 Mrd. Euro zu – beides übertraf die Markterwartungen. Die Marge sank jedoch von 31,4 auf 29,9 Prozent, auch der Nettogewinn halbierte sich auf 450 Mio. Euro; u.a. wegen des zum Verkauf stehenden Auftragsfertigungsgeschäft. Für 2026 erwartet Merck nun 21,5 bis 21,9 Mrd. Euro Umsatz (statt 21,0 bis 21,8 Mrd. Euro) und ein EBITDA soll 6,2 bis 6,4 Mrd. Euro (statt 5,9 bis 6,3 Mrd. Euro).

Der Discounter der SG mit der ISIN DE000FD541K3 bietet bei einem Preis von 141,20 Euro einen Puffer von 5,9 Prozent. Beim Cap von 150 Euro errechnet sich eine Renditechance von 8,80 Euro oder 17,6 Prozent p.a. Schließt die Aktie am 19.3.27 unter Cap, erfolgt eine Aktienlieferung.

Capped-Bonusstrategie mit 19,9 Prozent Puffer (Juni)

Das Bonus-Zertifikat mit Cap der DZ Bank (DE000DN20F84) ist mit einem Bonusbetrag und Cap von 160 Euro ausgestattet. Sofern die Barriere bei 120 Euro bis zum 18.6.27 niemals berührt wird, gibt’s den Bonus- und Höchstbetrag. Beim Preis von 148 Euro liegt der maximale Gewinn bei 12 Euro, was 14,3 Prozent p.a. entspricht. Attraktives Abgeld von 2,2 Prozent. Barausgleich im negativen Szenario.

Einkommensstrategie mit 9,8 Prozent p.a. Rendite (Juni)

Die Aktienanleihe der HSBC (DE000HM83AZ8) zahlt unabhängig von der Aktienkursentwicklung einen Kupon von 12 Prozent p.a. Durch den Kaufpreis über pari beläuft sich die effektive Rendite auf 9,8 Prozent p.a. Schließt die Aktie am 18.6.27 auf oder über dem Basispreis von 140 Euro, gibt’s den Nominalbetrag zurück; andernfalls 7 Aktien (=1.000 Euro / 140 Euro, Bruchteile im Barausgleich).

ZertifikateReport-Fazit: Die Nachfrage nach KI-Halbleitermaterialien, Biopharma-Zubehör und Medikamenten gegen seltene Erkrankungen eröffnet Chancen. Risiken bleiben der Generikadruck auf Mavenclad, schwächere Margen sowie Finanzierung und Integration von Zukäufen. Wer schon im Seitwärtstrend attraktive Renditen generieren will, sichert sich mit den Zertifikaten zusätzlich einen Sicherheitspuffer.

Autor: Thorsten Welgen

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Merck Aktien oder von Anlageprodukten auf Merck Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Quelle: zertifikatereport.de