Bei Ukraine Europa an den Tisch
Wadephul zu Dreiergipfel
- Wadephul fordert Europas Rolle im Ukraine-Dialog
- Europa soll dauerhafte Lösungen absichern
- Wadephul begrüßt geplantes Treffen in Shenzhen
BAKU (dpa-AFX) - Außenminister Johann Wadephul besteht vor dem Dreiertreffen der USA, Russlands und Chinas an diesem Donnerstag auf eine Beteiligung Europas an Gesprächen über ein Ende des Ukraine-Kriegs. "Ich gehe davon aus und habe auch keinen Anlass, daran zu zweifeln, dass die Gespräche über die Zukunft der Ukraine zwischen Russland und der Ukraine unter Beteiligung Europas geführt werden", sagte der CDU-Politiker bei einem Treffen mit seinem aserbaidschanischen Kollegen Ceyhun Bayramov in der Hauptstadt Baku.
Ansonsten werde man keine nachhaltige Lösung erreichen können, die garantiere, "dass nach diesem Krieg, der hoffentlich möglichst schnell beendet wird, nicht ein neuer Konflikt entsteht", warnte Wadephul. So habe er allerdings auch die bisherigen Gespräche insbesondere mit seinen Kollegen aus den USA und China verstanden. Dabei sei klar gewesen, "dass Europa eine entscheidende Rolle mit bei der Lösung des Konfliktes zu spielen hat und dass das nicht an einem dritten Ort geschehen kann".
Wadephul begrüßte zugleich grundsätzlich den im südchinesischen Shenzhen geplanten Trilog zwischen US-Präsident Donald Trump, Chinas Staatschef Xi Jinping und Russlands Staatsoberhaupt Wladimir Putin. "Jedes Gespräch, das geführt wird, ist ein gutes Gespräch, sage ich als Außenpolitiker."
Bayramov sagte, man müsse das Treffen in Shenzhen ernst nehmen, unter anderem, da es sich um Mitglieder des UN-Sicherheitsrates handele. Die Welt erwarte, dass für die drängenden Konflikte und Kriege Lösungen gefunden werden./bk/DP/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SpaceX Aktie
Die SpaceX Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,04 % und einem Kurs von 130,2 auf Tradegate BSX (18. November 2026, 09:34 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SpaceX Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 245,50USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 225,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 268,00USD was eine Bandbreite von +68,44 %/+100,63 % bedeutet.
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Community Beiträge zu SpaceX - A42D4F - US84615Q1031
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Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber SpaceX eingestellt.
Der Kredit wird ja ein Schnäppchen für SpaceX. ;-) Aber den Preis muss man halt zahlen um nicht direkt auf Junk Level zu fallen.
„Interest rates on the majority of the funding, or about $35.5B, will range from 7.75% to 8.3%, the report said. However, less than $3B of the funding could reach rates of 9% or higher.“
PS: Wenn der Unterschied zwischen Bashing und fundierter kritischer Beiträge nicht klar ist, kann das mE nur am Bildungsniveau liegen. Ich bin gespannt was am 8.12/9.12 passiert.
@yok
Die Annahme, dass der Stahl einfach „durchgeglüht“ wird und an Festigkeit verliert, trifft so nicht zu. Die Raketenstruktur erreicht beim Wiedereintritt gar nicht erst die kritischen Temperaturen, die zu einer dauerhaften Gefügeveränderung oder einem Festigkeitsverlust des Metalls führen würden.
Stattdessen kombiniert das Unternehmen Hitzeschilde, Wiedereintritts-Bremsmanöver und ein engmaschiges Qualitätsmonitoring, um Struktur und Material gesund zu halten. Dabei unterscheidet sich die Technik stark zwischen den beiden Raketentypen von SpaceX.
1. Warum der Stahl nicht „durchgeglüht“ wird
- Austenitischer Edelstahl (Starship). Das Starship besteht aus einer speziellen 304L-Edelstahllegierung. Dieser Stahl behält bis etwa 700 °C einen Großteil seiner strukturellen Festigkeit und schmilzt erst bei rund 1.400 °C. Zudem wird er durch tiefkalten Treibstoff (flüssiges Methan und Sauerstoff) extrem abgekühlt, was die Grundfestigkeit des Materials vor und während des Fluges sogar erhöht.
- Keramik-Hitzeschild (Starship). Die Bauchseite des Starships, die beim Wiedereintritt aus dem Orbit bis zu 1.650 °C heißem Plasma ausgesetzt ist, wird durch rund 18.000 sechseckige Keramikkacheln und darunterliegende Isoliermatten geschützt. Der Stahl selbst bleibt dadurch im sicheren Temperaturbereich unterhalb der kritischen Glühgrenze.
- Aluminium-Lithium & Bremszündung (Falcon 9). Die bewährte Falcon-9-Stufe besteht gar nicht aus Stahl, sondern aus einer Aluminium-Lithium-Legierung (die bereits ab ca. 175 °C kritisch weich würde). Sie kehrt aber nicht aus dem Orbit zurück, sondern nur aus einer suborbitalen Flugbahn. Zudem zündet sie vor dem Eintritt in die dichtere Atmosphäre ihre Triebwerke für einen Entry Burn, um die Geschwindigkeit drastisch zu reduzieren und die Reibungshitze gering zu halten.
2. Qualitätsmonitoring und Inspektion
Um sicherzustellen, dass keine unbemerkten Hitzeschäden oder Materialermüdungen auftreten, setzt SpaceX auf ein mehrstufiges Überwachungssystem:
- Echtzeit-Telemetrie im Flug. Sowohl Falcon 9 als auch Starship sind mit unzähligen Temperatursensoren (Thermoelementen) und Dehnungsmessstreifen unter der Außenhaut ausgestattet. Löst sich beim Starship eine Hitzeschutzkachel, registrieren interne Sensoren sofort lokale Temperaturspitzen und funken diese Daten per Starlink an die Bodenkontrolle.
- Zerstörungsfreie Werkstoffprüfung (NDT). Nach der Landung werden kritische Strukturen regelmäßig mittels Ultraschall, Röntgen und Wirbelstromprüfungen untersucht. So spüren Ingenieure selbst mikroskopisch kleine Haarrisse oder thermische Ermüdungen auf, bevor das Material versagt.
- Druck- und Belastungstests. Vor weiteren Einsätzen werden die Tanks wiederholt unter Druck gesetzt, um die strukturelle Integrität der Schweißnähte zu verifizieren.
3. Austausch, Verschleiß und Recycling
Nicht jedes Bauteil hält ewig, weshalb SpaceX klar zwischen langlebiger Hauptstruktur und Verschleißteilen trennt:
- Hauptstruktur (Tank & Rumpf). Der eigentliche Rumpf und die Tanks sind auf Dutzende bis hin zu 100 Flügen ausgelegt und werden bei normalem Verlauf nicht ausgetauscht, sondern nur gereinigt und geprüft.
- Verschleißteile (Triebwerke & Hitzeschutz). Komponenten mit extremer thermischer oder mechanischer Belastung – wie Hitzeschutzkacheln, Dichtungen in den Triebwerken oder ablative Schutzbeschichtungen am Heck – werden bei Bedarf gezielt ausgetauscht.
- Ausmusterung. Zeigt das Qualitätsmonitoring bei einem Booster oder einer Stufe nach vielen Flügen doch strukturelle Ermüdung oder Verzug durch Hitze, wird die Stufe ausgemustert und für Bodentests genutzt oder verschrottet, um die Rohstoffe zu recyceln.
Da KI Fehler machen kann, solltest du die Antworten überprüfen
Sorry, aber Plan B hat ausgezeichnet funktioniert, sanft im Golf gelandet.