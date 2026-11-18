BAKU (dpa-AFX) - Außenminister Johann Wadephul besteht vor dem Dreiertreffen der USA, Russlands und Chinas an diesem Donnerstag auf eine Beteiligung Europas an Gesprächen über ein Ende des Ukraine-Kriegs. "Ich gehe davon aus und habe auch keinen Anlass, daran zu zweifeln, dass die Gespräche über die Zukunft der Ukraine zwischen Russland und der Ukraine unter Beteiligung Europas geführt werden", sagte der CDU-Politiker bei einem Treffen mit seinem aserbaidschanischen Kollegen Ceyhun Bayramov in der Hauptstadt Baku.

Ansonsten werde man keine nachhaltige Lösung erreichen können, die garantiere, "dass nach diesem Krieg, der hoffentlich möglichst schnell beendet wird, nicht ein neuer Konflikt entsteht", warnte Wadephul. So habe er allerdings auch die bisherigen Gespräche insbesondere mit seinen Kollegen aus den USA und China verstanden. Dabei sei klar gewesen, "dass Europa eine entscheidende Rolle mit bei der Lösung des Konfliktes zu spielen hat und dass das nicht an einem dritten Ort geschehen kann".