Milliarden-Offensive: Amazon sichert sich die Energie der Zukunft
KI-Boom als Treiber
Amazon investiert weitere sieben Milliarden US-Dollar in Indiens Energiewende. Mit insgesamt elf Milliarden US-Dollar sichert sich der Konzern Strom für die Zukunft.
- Amazon investiert elf Milliarden in Indiens Energie
- Vier Wind- und Solarprojekte bringen 934 Megawatt
- Indien plant 500 Gigawatt Ökostrom bis 2030
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Amazon baut sein Engagement im indischen Energiemarkt deutlich aus. Der US-Technologiekonzern will weitere sieben Milliarden US-Dollar in erneuerbare Energien investieren. Gemeinsam mit bereits zugesagten vier Milliarden US-Dollar steigt das Investitionsvolumen damit auf insgesamt elf Milliarden US-Dollar.
Das Unternehmen kündigte zudem vier neue Wind- und Solarprojekte mit einer Gesamtleistung von 934 Megawatt an. Die Anlagen entstehen in den Bundesstaaten Karnataka, Madhya Pradesh und Rajasthan und gehören noch zum bisherigen Investitionsprogramm über vier Milliarden US-Dollar.
Amazon betreibt in Indien mittlerweile 57 Projekte im Bereich erneuerbarer Energien. Neben dem Ausbau der Stromversorgung investiert der Konzern auch in die Elektrifizierung seiner Logistik. In mehr als 500 indischen Städten sind bereits über 15.000 Elektrofahrzeuge im Einsatz. Gemeinsam mit Tata Motors sollen weitere 3.000 elektrische Lastwagen eingeführt werden.
Steigender Energiebedarf durch KI und Cloud
Die Investitionen sind auch vor dem Hintergrund des wachsenden Strombedarfs von Rechenzentren und Cloud-Diensten zu sehen. Insbesondere der Ausbau künstlicher Intelligenz erhöht den Energieverbrauch großer Technologieunternehmen. Langfristige Stromabnahmeverträge sollen Amazon dabei helfen, die Versorgung abzusichern und Energiekosten besser kalkulierbar zu machen.
Indien wiederum will seine Stromerzeugungskapazität aus nichtfossilen Energieträgern bis 2030 auf 500 Gigawatt steigern. Ende September lag die entsprechende Kapazität bei rund 308 Gigawatt. Der Ausbau eröffnet auch Herstellern von Windkraft- und Solaranlagen sowie Anbietern von Stromnetztechnik neue Geschäftsmöglichkeiten.
Fazit: Amazon stärkt mit den Milliardeninvestitionen seine langfristige Energieversorgung und baut seine Präsenz in einem der wichtigsten Wachstumsmärkte Asiens aus. Für Anleger ist die Strategie vor allem mit Blick auf das expandierende Cloud- und KI-Geschäft interessant. Kurzfristige Gewinnimpulse sind allerdings nicht zu erwarten. Entscheidend bleibt, ob sich die Investitionen langfristig durch niedrigere Energiekosten und eine höhere Versorgungssicherheit auszahlen.
Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion
Die Amazon Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,24 % und einem Kurs von 237,3EUR auf Tradegate BSX (18. November 2026, 09:44 Uhr) gehandelt.
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