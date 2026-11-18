Risikobereite Anleger, die der Aktie weiteres Steigerungspotenzial auf zumindest 145 Euro zutrauen, könnten versuchen, diese Markterwartung mit Long-Hebelprodukten zu optimieren.

Da die Experten der Deutsche Bank von einer ungerechtfertigten Unterbewertung der Siemens Energy-Aktie ausgehen bekräftigten sie mit einem Kursziel von 210 Euro ihre Kaufempfehlung für die Aktie. Risikobereite Anleger, die der Aktie weiteres Steigerungspotenzial auf zumindest 145 Euro zutrauen, könnten versuchen, diese Markterwartung mit Long-Hebelprodukten zu optimieren.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 130 Euro

Der Morgan Stanley-Call-Optionsschein auf die Siemens Energy-Aktie mit Basispreis bei 130 Euro, Bewertungstag 19.3.27, BV 0,1, ISIN: DE000MR51E90, wurde beim Aktienkurs von 129,05 Euro mit 1,47 – 1,48 Euro gehandelt.

Kann die Siemens Energy-Aktie in spätestens einem Monat wieder auf 145 Euro zulegen, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 2,30 Euro (+55 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 114,189 Euro

Der UBS-Open End Turbo-Call auf die Siemens Energy-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 114,189 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000WB9QPK4, wurde beim Aktienkurs von 129,05 Euro mit 1,51 – 1,52 Euro gehandelt.

Bei einem Kursanstieg der Siemens Energy-Aktie auf 145 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls – unter der Voraussetzung, dass der Aktienkurs zuvor nicht auf die KO-Marke oder darunter fällt - auf 3,08 Euro (+103 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 110,689 Euro

Der SG-Open End Turbo-Call auf die Siemens Energy-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 110,689 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000FD4V5X9, wurde beim Aktienkurs von 129,05 Euro mit 1,88 – 1,89 Euro quotiert.

Bei einem Kursanstieg der Siemens Energy-Aktie auf 145 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls bei 3,43 Euro (+81 Prozent) befinden.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Siemens Energy-Aktien oder von Hebelprodukten auf Siemens Energy-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.