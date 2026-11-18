Siemens Energy-(Turbo)-Calls mit gehebelten Renditechancen
Tradingchance
Risikobereite Anleger, die der Aktie weiteres Steigerungspotenzial auf zumindest 145 Euro zutrauen, könnten versuchen, diese Markterwartung mit Long-Hebelprodukten zu optimieren.
Siemens Energy-(Turbo)-Calls mit gehebelten Renditechancen
Risikobereite Anleger, die der Aktie weiteres Steigerungspotenzial auf zumindest 145 Euro zutrauen, könnten versuchen, diese Markterwartung mit Long-Hebelprodukten zu optimieren.
Mit der Siemens Energy-Aktie (ISIN: DE000ENER6Y0) ging es nach ihrem Hoch vom 24.4.26 bei 191,66 Euro – nur von kurzen aber kräftigen Erholungsbewegungen unterbrochen – bis Anfang November tendenziell nach unten. Nachdem die Aktie am 5.11.26 mit 110,2 Euro auf dem tiefsten Wert seit vielen Monaten gehandelt wurde, sprang der Aktienkurs am 12.11.26 nach der Bekanntgabe Rekordzahlen für das Jahr für einen Kurssprung auf bis zu 135 Euro. Im frühen Handel des 18.11.26 notierte die Aktie bei 129,05 Euro.
Da die Experten der Deutsche Bank von einer ungerechtfertigten Unterbewertung der Siemens Energy-Aktie ausgehen bekräftigten sie mit einem Kursziel von 210 Euro ihre Kaufempfehlung für die Aktie. Risikobereite Anleger, die der Aktie weiteres Steigerungspotenzial auf zumindest 145 Euro zutrauen, könnten versuchen, diese Markterwartung mit Long-Hebelprodukten zu optimieren.
Call-Optionsschein mit Basispreis bei 130 Euro
Der Morgan Stanley-Call-Optionsschein auf die Siemens Energy-Aktie mit Basispreis bei 130 Euro, Bewertungstag 19.3.27, BV 0,1, ISIN: DE000MR51E90, wurde beim Aktienkurs von 129,05 Euro mit 1,47 – 1,48 Euro gehandelt.
Kann die Siemens Energy-Aktie in spätestens einem Monat wieder auf 145 Euro zulegen, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 2,30 Euro (+55 Prozent) erhöhen.
Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 114,189 Euro
Der UBS-Open End Turbo-Call auf die Siemens Energy-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 114,189 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000WB9QPK4, wurde beim Aktienkurs von 129,05 Euro mit 1,51 – 1,52 Euro gehandelt.
Bei einem Kursanstieg der Siemens Energy-Aktie auf 145 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls – unter der Voraussetzung, dass der Aktienkurs zuvor nicht auf die KO-Marke oder darunter fällt - auf 3,08 Euro (+103 Prozent) erhöhen.
Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 110,689 Euro
Der SG-Open End Turbo-Call auf die Siemens Energy-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 110,689 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000FD4V5X9, wurde beim Aktienkurs von 129,05 Euro mit 1,88 – 1,89 Euro quotiert.
Bei einem Kursanstieg der Siemens Energy-Aktie auf 145 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls bei 3,43 Euro (+81 Prozent) befinden.
Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Siemens Energy-Aktien oder von Hebelprodukten auf Siemens Energy-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.